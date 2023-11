Immenstaad plant in den kommenden vier Jahren Investitionen von 33,7 Millionen Euro. Das hat der Kämmerer der 6600-Einwohner-Gemeinde Matthias Herrmann am Montagabend bei der Einbringung des Haushalts 2024 angekündigt.

Die nächsten Jahre stehen im Zeichen der Sanierung der teils völlig maroden Infrastruktur. Der Schuldenstand von Immenstaad wird bis 2025 auf rund acht Millionen Euro anwachsen. Um die Kosten zu stemmen, sollen auch die Hebesätze für Gewerbe- und Grundsteuer angehoben werden. Auch die Wassergebühr steigt.

Fetten Jahre sind vorbei

„Wir müssen erkennen, dass die fetten Jahre vorbei sind“, sagte Immenstaads Bürgermeister Johannes Henne in seiner Haushaltsrede. Man müsse sich verabschieden von dem ein oder anderen Wunsch, um handlungsfähig zu bleiben. Und auch, damit der Haushalt überhaupt von der Rechtsaufsicht, in diesem Fall dem Landratsamt, genehmigt werden könne. Schon im laufenden Jahr fährt die Gemeinde laut Henne ein sattes Minus von 2,7 Millionen Euro ein. Ausgeglichen wird das noch durch Rücklagen.

Allein in den kommenden beiden Jahren sind Investitionen von über 26 Millionen Euro geplant. 14 Millionen Euro fallen bereits im Haushalt 2024 an. Sanierung folgt auf Sanierung: 7,2 Millionen Euro für die Stephan-Brodmann-Schule, 2,5 Millionen Euro für die Linzgauhalle, zwei Millionen Euro für eine Interimssporthalle im Linzgauweg, 875 000 Euro für die Sportanlagen Forstwiesen.

240.000 Euro müssen noch für den Neubau des Kindergartens Seegaddel aufgebracht werden. Für die Neugestaltung des Friedhofs mit der Möglichkeit von Baumbestattung sind 150.000 Euro eingeplant.

Kein Geld für das Aquastaad

Dabei greift laut Henne der Leitgedanke „Pflicht vor Kür“, was durchaus hier und da Schmerzen verursacht. Denn für eine große Sanierung des Familienbades Aquastaad fehlt das Geld komplett, genauso für das Bürgerhaus oder etwa die Straßensanierung im Frickenwäsele. Investitionen am Landesteg oder in der Kinderbetreuung, Stichwort Kita Kippenhausen, sind aktuell nicht drin.

Nicht gut: Das Geld für Investitionen kommt in den nächsten Jahren in Immenstaad immer weniger aus dem ordentlichen Ergebnis, sondern mehr aus dem Sonderergebnis, womit der Verkauf von Grundstücken gemeint ist. (Foto: Gemeinde Immenstaad )

Die liquiden Mittel gehen in Immenstaad stark zurück, auf das gesetzlich geforderte Mindestmaß. (Foto: Gemeinde Immenstaad )

Im Rahmen der laufenden Ausgaben soll im nächsten Jahr aber die Rathaus-Fassade und der Bürgersaal saniert werden, Kostenpunkt 200.000 Euro. Der Abbruch des Kindergartens Kippenhausens, der mit Schadstoffen belastet ist, kostet die Gemeinde 100.000 Euro. Die Aussegnungshalle auf dem Friedhof 50.000 Euro. 500.000 Euro sind eingeplant als EBC-Solidarbeitrag an die DBT und Bodo.

Die Personalausgaben steigen 2024 um rund 747.000 Euro auf insgesamt 8.193.000 Euro bei rund 130 Vollzeitstellen. Die Steigerung sei vor allem auf die Ergebnisse der letzten Tarifverhandlungen zurückzuführen, sagte Herrmann. Damit machen die Personalkosten rund ein Drittel des Haushaltsvolumens (24,4 Millionen Euro) aus.

3,8 Millionen Euro für Kinderbetreuung

Für den Betrieb des Schwimmbades Aquastaad verzeichnet der Kämmerer im nächsten Jahr einen Fehlbetrag von rund 1,190 Millionen Euro, 546.000 Euro beträgt das Defizit bei der Abwasserbeseitigung, rund 210.000 Euro beim Bestattungswesen. 3.835.000 Euro schießt die Gemeinde im nächsten Jahr bei der Kinderbetreuung zu.

Aufgrund der hohen Investitionen in die Infrastruktur steigt der Schuldenstand 2025 auf knapp acht Millionen Euro an. Danach soll durch Grundstücksverkäufe (Baugebiet Häldele) wieder Geld in die Kassen kommen. (Foto: Gemeinde Immenstaad )

Über 400.000 Euro werden aber eingespart an Sach- und Dienstleistungen, was vor allem auf niedrigere Energiekosten zurückzuführen sei. Der Kämmerer rechnet mit mehr Zuweisungen und Zuwendungen in Höhe von rund 812.000 Euro. Eingeplant hat Herrmann außerdem eine Erhöhung der Hebesätze von Grund- und Gewerbesteuer (Grundsteuer A von 340 auf 360, Grundsteuer B von 350 auf 380, Gewerbesteuer von 350 auf 360), wodurch insgesamt rund 200.000 Euro mehr eingenommen werden sollen.

Die Gesamtgemeinde muss ihren Teil dazu beitragen. Matthias Herrmann

Die Steuererhöhung sei den riesigen Investitionen geschuldet, die langfristig finanziert werden müssten, sagte Herrmann. „Die Gesamtgemeinde muss ihren Teil dazu beitragen.“ Der Gemeinderat muss die neuen Hebesätze aber noch beschließen. Gleiches gilt für die Anhebung der Wassergebühr, sie soll von aktuell 1,32 pro Kubikmeter auf 1,51 Euro steigen. 1,1 Millionen Euro Einnahmen erwartet man durch den Verkauf eines Grundstücks im Gewerbegebiet Steigwiesen.

6,4 Millionen Euro Schulden

6.400.000 Euro neue Schulden muss die Gemeinde im nächsten Jahr aufnehmen, der Schuldenstand wächst dann auf 6.447.675 Euro an. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt „drastisch“ (Henne) von 31 auf 972 Euro pro Einwohner, womit man deutlich über dem Schnitt von 394 Euro pro Kopf im Vergleich zu ähnlich großen Gemeinden im Land liegt. Gleichzeitig sinken die liquiden Mittel am Ende Jahres auf „das gesetzlich geforderte Minimum“ von knapp über 500 000 Euro (von rund 6,4 Millionen Euro am Anfang des Jahres).

2025 soll der Schuldenstand sogar auf knapp acht Millionen Euro anwachsen. Dann sind nochmals Investitionen in Höhe 12.168 für Sanierungen geplant. Ab 2026 soll dann durch den Verkauf der Grundstücke im Neubaugebiet Häldele wieder Geld in die Kasse kommen. Der Schuldenstand soll dann wieder unter vier Millionen Euro sinken.

Der Haushaltsplanentwurf wird jetzt in den Fraktionen besprochen, am 20. November im Ortschaftsrat Kippenhausen vorgestellt, am 27. November folgt die Beratung im Gemeinderat, am 11. Dezember soll der Haushalt im Gemeinderat beschlossen werden.