Livemusik auf der Obstbaumwiese

Ende Juli ist immer die Zeit für das beliebte Gartenfest des Musikvereins Immenstaad auf der Obstbaumwiese an der Grundschule. Am Donnerstag, 20. Juli, geht es los — an zwei langen Wochenenden gibt es alles, was man zum Feiern braucht: Livemusik, leckeres Essen und kühle Getränke.

In diesem Jahr findet das Gartenfest unterhalb der Stephan–Brodmann–Schule bereits zum 52. Mal statt. Es lockt die Freunde der Unterhaltungsmusik mit mehreren musikalischen Höhepunkten unter die schattigen Hochstämme. Nach mehr als zehn Jahren Pause spielt die Tanzkapelle Immenstaad wieder mal auf der Festwiese. Außerdem nimmt der Musikverein Reinstetten, bei Ochsenhausen, extra die Anreise auf sich für den Auftritt in der Seegemeinde.

Zunächst eröffnen am Donnerstag, 20. Juli, um 19 Uhr die Jugendkapelle JuKa FIS # K–apelle und im Anschluss der Musikverein Ahausen das Gartenfest 2023. Sollte es regnen, wird die Eröffnung um einen Tag verschoben, auf Freitagabend, 21. Juli.

Am Samstag, 22. Juli, ab 19 Uhr sorgen dann die Gäste aus Ochsenhausen, der Musikverein Reinstetten, musikalisch für beste Feierlaune. Am Montag, 24. Juli, hat der Musikverein Immenstaad sein Heimspiel auf der Bühne ab 19 Uhr. Falls das Wetter nicht mitspielt, ist der Ersatztermin am Abend darauf, am Dienstag, 25. Juli.

Die Musikkapelle Hagnau übernimmt am Donnerstag, 27. Juli, ab 19 Uhr, die musikalische Unterhaltung. Bei Regen wird das Programm um einen Tag verschoben, auf Freitag, 28. Juli.

Am Samstag, 29. Juli, ist es so weit: Die Tanzkapelle Immenstaad präsentiert auf dem Gartenfest ab 19 Uhr ihr breitgefächertes Repertoir. Zum Frühschoppen am Sonntag, 30. Juli, ab 11 Uhr sorgen die Fidelen Brummbären für den gemütlichen Schlusspunkt des diesjährigen Gartenfests. Traditionsgemäß gibt es wieder ein besonderes Sonntagsessen um die Mittagszeit.

In den Holzhütten rund um die Festwiese sorgt der Musikverein Immenstaad mit seinen Helferinnen und Helfern selbstverständlich an allen Abenden für ein vielseitiges Angebot an Speisen und Getränken.