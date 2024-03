Kripo ermittelt nach Belästigung einer Frau durch einen Senior

Nachdem eine 43-jährige Frau angibt, am Dienstag gegen 17.45 Uhr in der Seestraße West von einem Mann belästigt worden zu sein, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise.

Im Bereich des dortigen Spielplatzes soll der ältere Mann nach Mitteilung der Polizei lächelnd auf sie zugegangen sein und ihre Hand ergriffen haben. Diese hielt der Unbekannte im weiteren Geschehen beharrlich fest und versuchte die 43-Jährige zu küssen. Der Frau gelang es, sich abzuwenden. Der Senior ließ in der Folge abrupt von seinem Handeln ab und lief in Richtung Friedrichshafen davon. Der Verdächtige wird als etwa 165 cm groß beschrieben. Er hatte graue Haare, eine stämmige Figur und war dunkel und eher schick (mutmaßlich mit einem Anzug) gekleidet. Er sprach kein Deutsch und gab an, aus Montenegro zu sein,heißt es im Polizeibericht weiter.

Personen, die Zeugen des Übergriffs wurden oder sonstige Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07541/7010 bei der Polizei zu melden.