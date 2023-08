Klarinettentrio Schmuck tritt in Immenstaad auf

Im Rahmen der klassischen Konzertreihe Immenstaad präsentiert das Klarinettentrio Schmuck Musikstücke von Klassik bis Jazz. Das Konzert findet am Sonntag, 13. August, um 20 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Jodokus in Immenstaad als drittes Konzert der Klassischen Konzertreihe Immenstaad statt. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, um Spenden zur Kostendeckung wird gebeten.

Das Klarinettentrio Schmuck setzt sich aus Sayaka Schmuck, Johann–Peter Taferner und Kristóf Dömötör zusammen. Das Trio tritt in einer selten zu hörenden Kombination von Klarinette, Bassetthorn und Bass–Klarinette auf. Sprudelnde Spielfreude, magischer Dialog und homogenes Zusammenspiel treffen bei diesen Musikern aufeinander. Das Programm des Trios reicht von Klassik über Jazz bis zur Moderne.

