Der Kindergarten in Kippenhausen wird abgerissen. Das hat der Gemeinderat beschlossen. In der Bürgerfragestunde fragten Eltern nach, ob wenigstens der Spielplatz erhalten bleibt.

Nachdem im vergangenen Sommer festgestellt worden war, dass giftige Baustoffe im Gebäude des Kindergartens den weiteren Betrieb unmöglich machen, wurde der Kippenhauser Kindergarten geschlossen. Die Kinder werden mittlerweile in einem Gruppenraum des Kinderhauses in Immenstaad in der Schulstraße betreut.

In der Sitzung des Gemeinderats legte Ortsbaumeisterin Andrea Kneißl verschiedene Kostenmodelle für die Generalsanierung des Gebäudes von 1981 beziehungsweise den teilweisen Abriss und Neubau des Kippenhauser Kindergartens vor. Die Gebäudehülle und die Infrastruktur stammen weitgehend aus der Bauzeit. Das Ergebnis lautete, dass keine der Varianten sich wirtschaftlich trägt. Nachdem Anfang Februar bereits der Ortschaftsrat den Abbruch des Gebäudes beschlossen hatte, stimmte nun auch der Gemeinderat ohne Gegenstimmen für den Abriss des Kindergartens. Die Verwaltung wird das weitere Verfahren planen.

In der Bürgerfragestunde hakten Eltern nach, was mit dem Grundstück passieren soll, und wünschten sich zumindest einen Spielplatz an der Stelle zu erhalten. Bürgermeister Johannes Henne wies darauf hin, dass bereits daran gedacht sei, den Platz als Treffpunkt für die Öffentlichkeit und als Spielplatz anzulegen. Ein Konzept, wie das Grundstück langfristig für Kippenhausen genutzt werden soll, müsse erst noch entwickelt werden. Diese Erarbeitung liege in der Hand des Ortschaftsrats, so Henne. Bei dieser Gelegenheit appellierte Henne an die Bürgerinnen und Bürger, sich für ein politisches Amt zu engagieren - etwa für den Ortschafts- oder Gemeinderat bei den Kommunalwahlen im Sommer - und an diesem Prozess selbst mitzuarbeiten.