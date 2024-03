Kandidaten für CDU Immenstaad stehen fest

Die CDU Immenstaad hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die bevorstehende Kommunalwahl am Sonntag, 9. Juni, nominiert. Mit insgesamt fünf Frauen und 13 Männern sei es gelungen, die maximal mögliche Anzahl an Bewerberinnen und Bewerber für ein Mandat im künftigen Gemeinderat zu gewinnen, verkündetete der CDU Vorsitzende Martin Frank in einer Pressemitteilung.

Besonders erfreulich sei auch die Vielfalt der Bewerber hinsichtlich ihrer Berufe und Lebenserfahrungen. Somit könnten die Bürgerinnen und Bürger aus einem breiten Spektrum ihre Vertrauenspersonen wählen, heißt es weiter. Im Juni stehen nun zur Wahl die derzeitigen Gemeinderäte Martin Frank und Sandra Winkler, sowie Rüdiger Dube, Simone Eberhard-Kießling, Lukas Frank, Siegfried Frank, Susanne Haug, Alexander Huber, Claudia Lanz, Thomas Manz, Alexander Mohr, Gerhard Müller, Klaus Negrassus, Alexander Platzeck, Anton Rauber, Sandra Rauber, Axel Rosenberger und Bernhard Wrobel.

In den kommenden drei Monate werde es für die Einwohner von Immenstaad, Kippenhausen, Frenkenbach und Kirchberg die Möglichkeit geben, die Kandidatinnen und Kandidaten bei verschiedenen Terminen kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Die entsprechenden Termine sollen u.a. auf der Homepage der CDU Immenstaad veröffentlicht werden.

