Italienische Nächte mit Wein und Prosecco

Für Italienfreunde gibt es am Freitag, 11. August, und Samstag, 12. August, ab 18 Uhr nur ein Ziel: Die „Italienischen Nächte“ des Turn– und Sportverein Immenstaad. Die Fußballer verwandeln den Schulhof der Stephan–Brodmann–Schule in eine grün–weiß-rote Piazza samt mediterranen Gaumenfreuden.

Ein paar Hürden mehr als sonst hatte das Organisationsteam des TuS Immenstaad dieses Jahr zu überwinden, aber am Ende fanden die erfahrenen Verantwortlichen für alles eine Lösung. Nicht wie geplant am vergangenen Wochenende, erst am 11. und 12. August steigt das italienische Fest.

„Die Wettervorhersage war einfach zu schlecht für das ursprüngliche Datum“, teilt der Veranstalter mit. Am bewährten Angebot hat sich wenig geändert: Das Festteam hat im Friaul persönlich eingekauft und die Original–Lebensmittel samt Weinen — weiß, rosé und rot — auf zwei Reisen von dort an den See transportiert.

Neben Bruschetta werden reichhaltige Antipasti–Teller angeboten, mit extra–lange gelagerter Salami, edlem San Daniele–Schinken und italienischen lokalen Käsesorten. Die Salami wurde bereits im Frühjahr in einem friulanischen Dorf eingekauft, damit sie dort im Keller noch die notwendige Reife erreicht. Für leckere Pizza wird der Holzofen auf dem Schulhof bereits Stunden zuvor angefeuert. Pasta gibt es mit verschiedenen feinen Soßen. Zum Dessert bietet der TuS Panna Cotta an. Eine Gruppe Ukrainerinnen wird mit ihren Kindern frische Waffeln backen.

„Einkaufen und Weinverkostung sind immer Anstrengung und Freude zugleich“, sind sich die Vorsitzenden, Clemens Müller und Thomas Schlude, dessen Mutter aus dem Friaul stammt, einig. Neben den bekannten Weinen aus dem Friaul im Glasballon, wird erstmals auch Prosecco ausgeschenkt. „Direkt vom Erzeuger in Valdobbiadene,“ sagt Thomas Schlude. „Italienische Gewürze und die extra lange gereifte Salami kann man dieses Jahr beim Fest auch kaufen — solange der Vorrat reicht.“

Etwas Kopfzerbrechen bereitete den Verantwortlichen neben der schwierigen Neubesetzung der Helferschichten durch die Terminverschiebung auch die Sperrung der Küche in der Linzgauhalle. Sie war in den vergangenen Jahren immer fest eingeplant als Infrastruktur für die Zubereitung der italienischen Speisen. Aber auch dafür hat der TuS eine Lösung gefunden. Über ein neues Problem will sich der Vorstand erst nach dem Fest Gedanken machen: Die Gemeinde hat angekündigt, dass in den kommenden voraussichtlich zwei Jahren wegen des Umbaus der Stephan–Brodmann–Schule der Schulhof mit Containern als Ersatz–Klassenzimmer belegt sein wird.

Die Italienischen Nächte an diesem Wochenende finden also zum vorerst letzten Mal im Schulhof statt und müssen einen neuen Standort finden. Auch deshalb wird es dieses Jahr eine Bilderschau mit Szenen der vergangenen Jahre geben. Seit 2007 feiert der TuS die Italienischen Nächte mit seinen Gästen.

Auf den weiß gedeckten Tischen im Schulhof werden wieder Kräutertöpfe ihren mediterranen Duft verströmen. Später werden Kerzen angezündet. Für die passende Musik zum Mitsingen und Tanzen sorgt das Duo „Giovanni und Camilla“, das der Veranstaltung mit italienischen Schlagern und Popmusik seit 14 Jahren die Treue hält. Die Jugend im Verein kann sich freuen, denn ihr kommt ein Großteil des Erlöses zu Gute — der TuS bietet mehr als 400 Kindern und Jugendlichen eine sportliche Heimat.