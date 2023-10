Ein Team aus einer Entwicklerin und zwei Ingenieuren von Airbus zählt zu den drei der für die Endrunde nominierten Teams beim Deutschen Zukunftspreis 2023.

Auch ein Mitarbeiter vom Immenstaader Standort des Unternehmens ist mit dabei. Mit dem Preis würdigt der Bundespräsident wissenschaftliche Exzellenz, die gepaart mit wirtschaftlicher Umsetzung einen Nutzen für die Gesellschaft hat.

Wie es in einer Pressemitteilung von Airbus heißt, haben Antje Bulmann, Viktor Fetter und Tobias Horn sogenannte Direct-Air-Capture-Technologien (DAC) zur Abscheidung von CO2 aus der Atmosphäre entwickelt.

Technologie aus der Raumfahrt

„Bei Direct Air Capture wird Kohlendioxid direkt aus der Umgebungsluft entfernt und kann dann für industrielle Zwecke genutzt oder eingelagert werden“, heißt es in der Mitteilung.

Die DAC-Module des Airbus-Teams adaptieren eine Technologie, die auch auf der Internationalen Raumstation ISS zum Einsatz kommt. „Hier muss das CO2 aus der Atemluft der Astronauten zuverlässig entfernt werden. Dies geschieht auch in den DAC-Geräten auf der Erde“, schreibt das Unternehmen.

So sieht ein Direct-Air-Capture-System von Airbus aus. (Foto: Ansgar Pudenz/Deutscher Zukunftspreis )

Die Abscheidung des Kohlendioxids aus der Luft verläuft schrittweise. Zunächst saugt ein Ventilator Luft an, die danach durch einen Filter strömt. Dieser besteht aus einem festen Material auf Basis eines Amins ‐ einer stickstoffhaltigen chemischen Verbindung. Ein für das Abscheiden von CO2 besonders gut geeignetes Amin hat das Team bei Airbus eigens entwickelt und patentieren lassen.

Gas kann auf unterschiedliche Weise genutzt werden

Wenn dieses Filtermaterial mit CO2 gesättigt ist, folgt der zweite Prozessschritt: Die Adsorber-Kassetten werden erwärmt ‐ und das darin aufgenommene Kohlendioxid entweicht wieder. Das Gas wird in konzentrierter Form aufgefangen und kann anschließend auf unterschiedliche Weise genutzt, weiterverarbeitet oder permanent gespeichert werden.

Nutzen ließe es sich beispielsweise als Grundstoff für industrielle Produktionsprozesse. Unter anderem in der Chemiebranche wird CO2 in großer Menge zur Herstellung diverser, kohlenstoffhaltiger Substanzen benötigt.

Entscheidung fällt im November

Viktor Fetter aus dem Team arbeitet am Airbus-Standort in Immenstaad. Dort steht auch eine kleinere Variante der entwickelten Maschine. Ob Viktor Fetter und seine Kollegen den Preis letztlich gewinnen, entscheidet sich am Mittwoch, 22. November.

Nach einer abschließenden Jurysitzung steht dann fest, welches Team mit seiner Innovation den Deutschen Zukunftspreis erhalten wird. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht die Auszeichnung am Abend in einer festlichen Preisverleihung. Der Preis wird zum 27. Mal verliehen und ist mit 250.000 Euro dotiert.