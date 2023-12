Immenstaader Weihnachtsmarkt am Wochenende des dritten Advent

- Weihnachtliche Hütten und Lichterglanz auf dem Rathausplatz, ein stimmungsvolles Programm im Bürgersaal im Rathaus: Am Samstag, 16. Dezember, von 15 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 17. Dezember, von 15 bis 19 Uhr, erwartet der Weihnachtsmarkt die Besucher. 14 Aussteller sorgen für ein vielseitiges Angebot - die meisten sind örtliche Vereine und lokale Anbieter.

Die Volleyballerinnen des Turn- und Sportverein Immenstaad, der Ortsverein des DRK und die Jugendfeuerwehr, der Lädinenverein, der Eine-Welt-Kreis sowie die Abschlussstufe des Karl-Maybach-Gymnasiums sorgen für leckere Speisenangebote und Getränke. Feine Süßwaren, handgefertigtes Kunsthandwerk aus Holz oder Glas, Schmuck, Weihnachtskarten und Dekoartikel laden zum Stöbern ein.

Der Besuch des Nikolauses mit seinem Helfer Knecht Ruprecht am Samstag um 17 Uhr ist einer der Programmhöhepunkte am vorweihnachtlichen Wochenende. Der Handels- und Gewerbeverein unterstützt den Nikolaus mit Nikolaustüten, die vom Eine-Welt-Laden und der Bäckerei Heger gefüllt werden. Der Nikolaus nimmt sich genügend Zeit auf der Bühne, um jedem Kind sein Säckchen zu überreichen. Er freut sich auch immer, wenn Gedichte oder Lieder vorgetragen werden.

Der Vorstand sorgt sich, dass dies die letzte Nikolausaktion des HGV sein könnte. Der Vorsitzende Bernd Hummernbrum und Schriftführerin Simone Reiser werden im April bei der Jahreshauptversammlung nicht mehr kandidieren, weil sie keine Gewerbetreibenden mehr sein werden - Kandidaten für die Nachfolge seien jedoch noch keine in Sicht, bedauert der Vorsitzende. Er hoffe, dass es nicht so weit kommt wie in Meersburg, wo sich der Handels- und Gewerbeverein vor Kurzem aufgelöst hat. „Wir brauchen die Arbeit des Vereins für das Standortmarketing mehr denn je“, ist sich Hummernbrum sicher.

Ab 18.30 Uhr am Samstag gibt es weihnachtliche Live-Musik auf dem Rathausplatz mit dem Kippenhauser Ensemble „Blechlos“. Am Samstag und Sonntag ab 15 Uhr gibt es im Bürgersaal des Rathauses vom Förderverein der Stephan-Brodmann-Schule und dem Elternbeirat des Kindergarten Seegaddel Kaffee und Kuchen.

Am Samstag musiziert dabei ab 15 Uhr ein Teil des Bodensee Akkordeonorchester Fiorini. Außerdem hat die Weihnachtskartenwerkstatt für Kinder geöffnet. Am Sonntag lädt der Männergesangverein ab 15 Uhr im Bürgersaal zur Weihnachtslieder-Mitsing-Aktion ein. Für die Kleinen tritt um 16.30 Uhr im Winzerkeller das Kasperle und sein Theater auf. Auf dem Rathausplatz spielt am Sonntag ab 16.30 Uhr das Bodensee Alphorn Trio weihnachtliche Weisen.