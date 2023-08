Immenstaader Ferienprogramm hat gestartet

Ferienzeit ist Familienzeit. Da stellt sich oft die Frage, was können wir als Familie am Bodensee unternehmen. Eine Frage auch von Immenstaader Gästefamilien, bei der die Tourist–Information gerne unterstützend tätig wird. In diesem Jahr startet das Familienprogramm aber mit einem neuen Ansatz.

Aufgrund Personalmangels in der Tourist–Information konnte das Familienprogramm nicht mehr im bewährten Stil weitergeführt werden und ein Umdenken war gefragt. Statt selbst das Programm zu organisieren und durchzuführen, wurden in der Tourist–Information nun nicht nur Freizeitmöglichkeiten für Familien im Dorf und sondern auch Angebote in der Umgebung Immenstaads in den Blick genommen. Aus der Vielzahl von Ausflugszielen und den unterschiedlichen Werbeplattformen stellt die Tourist–Information über die Sommerferien ein vielseitiges Programm für ihre Gästefamilien zusammen.

Mit Schwimmen und Schnuppertauchen im Stand– und Hallenbad Aquastaad, Klettern im Abenteuerpark — im Kidsparkour ab drei Jahren — , Bogenschießen bei Pfeilsam, Malen im Immenstaader Atelier, Minigolf–Spielen bei Käpt’n Golf oder beim Schnupper–Tennis mit dem Immenstaader Tennisclub ist eine Menge in Immenstaad geboten. Nach wie vor wird die Tourist–Information auch selbst kreativ und plant und organisiert die Familien–Themen–Fahrten auf der Lädine sowie unterschiedliche Themen–GPS–Touren. Von Wikinger– bis Forscherfahrten auf dem historischen Lastensegler bis über eine spannende GPS–Dorf–Rallye oder unterhaltsame Rätseltour an versteckte Orte gibt es viel Platz für Familien zum Entdecken, Lernen und Staunen.

Die Tourist–Information Immenstaad schaut aber auch über den eigenen Tellerrand hinaus und weist Gäste und Einheimische auf besondere Veranstaltungen in der nächsten Umgebung hin. Kostümführungen im Schulmuseum in Friedrichshafen, Erlebnistag auf der Mülldeponie in Raderach, Schnupperbouldern im Kletterzentrum Überlingen, Familienführung im Wasserwerk Sipplingen, Aktionstage im Auto– und Traktormuseum.