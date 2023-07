Immenstaad will klimaneutral werden

Der Vertrag zur Teilnahme der Seegemeinde am European Energy Award (eea) ist unterzeichnet. Nach den Sommerferien geht es los mit der Bestandsaufnahme im Rathaus. „Das Energiethema ist spätestens seit einem Jahr in allen Köpfen. Der Klimawandel führt uns die Thematik regelmäßig vor Augen“, so Bürgermeister Johannes Henne. Der Gemeinderat hatte vor zwei Jahren der Teilnahme am europäischen Verfahren zugestimmt.

Der entsprechende Förderantrag an das Qualitätsmanagement– und Zertifizierungssystem European Energy Award ist positiv beschieden worden. Vergangene Woche unterzeichnete deshalb Bürgermeister Henne zusammen mit Walter Göppel, dem Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg, den schriftlichen Vertrag für die Teilnahme der Seegemeinde.

Für den European Energy Award verpflichten sich Städte, Gemeinden und Landkreise zu einer nachhaltigen Energie– und Klimapolitik. Die teilnehmenden Kommunen unterziehen sich dazu einem mehrjährigen Dokumentations– und Prüfprozess aller ihrer energierelevanten Aktivitäten. Mit einem von der EU einheitlich vorgegebenen Prüfkatalog bewerten neutrale Prüfer über 100 einzelne Aktionsbereiche zur Energieeinsparung und Ressourcenschonung mit einem Punktesystem.

„Ich freue mich auf das Projekt und die Zusammenarbeit mit der Energieagentur“, betonte Henne. Immenstaad sei mit mehreren großen Bauprojekten im Ort beschäftigt, bei denen eine praktische Umsetzung von Energie– und Effizienzzielen vonnöten sei — der Umbau der Grund– und Hauptschule, die Modernisierung der Linzgauhalle und die Entwicklung des neuen Baugebiets in den Stockwiesen.

Walter Göppel berichtete, dass in Oberschwaben 57 Kommunen beim eea dabei seien, 13 davon im Bodenseekreis. Um klimaneutral zu werden, würden sechs politische Handlungsfelder geprüft und begleitet — etwa Neubaugebiete, Verkehrsplanung, kommunale Gebäude, Effizienz bei Strom, Wärme und Wasser. Die Effizienz von Straßenbeleuchtung werde ebenso betrachtet wie für das Rathausgebäude, der Einsatz regenerativer Energie ebenso wie die Abwasserversorgung oder die Mobilität mit öffentlichem Nahverkehr, Radinfrastruktur oder Carsharing.

Im ersten Jahr werde zunächst eine Bestandsanalyse erarbeitet zwischen Projektingenieur Armin Maier von der Energieagentur und der Gemeinde. Eine Maßnahmenplanung bis 2030 wird gemeinsam mit dem Gemeinderat im zweiten Jahr entwickelt. 2025, im dritten Jahr des Prozesses, werde die Zertifizierung angestrebt. Als besonders wirksam betrachtet Göppel dabei die Vergleichbarkeit der beteiligten Gemeinden untereinander.

Bereits nach dem ersten Jahr könne ein Stand für die Gemeinde präsentiert werden. Besonders augenfälliges Potential sieht Göppel auf den ersten Blick im Energieverbrauch im Aquastaad, möglicherweise auch bei den Pendlern und bei der Entwicklung der Photovoltaik auf den Dächern der Seegemeinde.