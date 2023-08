Immenstaad

Immenstaad beschließt Breitbandausbau und Behebung der „weißen Flecken“

Immenstaad / Lesedauer: 1 min

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Gemeinderat noch beschlossen, an welches Unternehmen der Auftrag für die Beseitigung der „weißen Flecken“ bei der digitalen Breitbandversorgung in der Gemeinde geht. Das Bieter– und Bewertungsverfahren nach sieben Kriterien, von der Wirtschaftlichkeitslücke bis zum Umsetzungszeitraum, hat eine Gewichtung von 87 Prozent für die Telekom ergeben.

Veröffentlicht: 01.08.2023, 10:31 Von: Olaf E. Jahnke