In Anwesenheit des Prinzenpaars erhalten Karin Bank (links in blau), Hermann Fink (rechts im Hintergrund in blau) und Helga Bauer (rechts vorne), einen Orden für ihre Verdienste. Es gratuliert (rechts) Fridolin Aierstock, Schatzmeister des Alemannischen Narrenrings (ANR).

(Foto: Heidi Keller )