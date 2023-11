Immenstaad

Gospelchor „Immenstaad Voices“ feiert Jubiläum

Immenstaad / Lesedauer: 2 min

Um das 25-jährige Bestehen des ökumenischen Gospelchors zu feiern, werden neben der aktuellen Chorleiterin auch drei der Chorleiter der zurückliegenden 25 Jahre jeweils einen Teil des Jubiläumskonzerts leiten. (Foto: Chor )

„Wir haben Seele in jedes Stück gesteckt“, sagt die ukrainische Musikpädagogin Stefaniia Schmidt, Leiterin des Gospelchors „Immenstaad Voices“, und spricht damit für den Chor und drei frühere Dirigentinnen und Dirigenten. Zu zwei Jubiläumskonzerten treten sie am Samstag und Sonntag gemeinsam in Oberteuringen und Immenstaad auf.

Veröffentlicht: 15.11.2023, 14:11 Von: sz