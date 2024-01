Samstagmorgen geht es in die kurze Fasnetssaison 2024: Ab 7 Uhr gibt es im Vorverkauf Karten für das neue „Fasnetsspiel“ auf dem Rathausplatz, am Nachmittag hat das neue Prinzenpaar den ersten Auftritt beim Narrenbaum-Stellen in Kippenhausen.

Statt drei Abenden „Hennensuppe“ - dem bekannten bunten Abend in der Linzgauhalle immer am letzten Januar-Wochenende - veranstaltet die Narrengesellschaft „Hennenschlitter“ dieses Jahr erstmals ein „Fasnetsspiel“ im Freien. An zwei Abenden, am Freitag, 26. Januar, und am Samstag, 27. Januar, sind die Gäste ab 17.30 Uhr ins neue Narrendorf auf dem Rathausplatz eingeladen.

Einlass zum Fasnetsspiel-Abend mit Bühnenaufführungen und Tänzen wird jeweils um 17 Uhr sein. Der Vorverkauf hat am Samstag, 13. Januar, von 7 bis 11 Uhr in der Zunftstube der Hennenschlitter im Bürgerhaus geöffnet - eine Eintrittskarte kostet 10 Euro.

Narrendorf aufgebaut

Der Anlass für das neu entwickelte Fasnetsspiel im Freien ist die einsturzgefährdete, seit Herbst gesperrte Linzgauhalle. Das Narrendorf mit Holzhäusern und kleinen Zelten auf dem Rathausplatz wird über die ganze Fasnet stehen bleiben und Veranstaltungsort für alle Fasnetstermine in der Seegemeinde sein.

„Die Holzhäuser, die vom Weinfest und Weihnachtsmarkt bekannt sind, werden auf dem Rathausplatz aufgestellt. Allerdings anders, weil wir mehr Platz brauchen“, erklärt Narrenvater Marco Dikreuter. Darin sorgen die Hennenschlitter für die Bewirtung der Besucher.

Es soll Stehtische auf dem Platz verteilt geben, zudem kleine Zelte zum Unterstellen, und die Bühne wird überdacht. „Wir hoffen, dass der Platz dann im Ganzen von den Narren belebt sein wird und ein buntes Treiben entsteht“, so der Narrenvater.

Alle Traditionsgruppen dabei

Für das Fasnetsspiel am letzten Januarwochenende bereiten alle Traditionsgruppen eine Aufführung vor - die Knecht und Mägd, die Hennen, Hexen und Bohnebrätscher. Auch die Tanzgruppen - die Garde, Danzknepfle, Hennefiedle und Cheers - proben bereits intensiv.

Die „Immenstaader Tanzkapelle“ wird an beiden Abenden für die musikalische Begleitung sorgen. Nur Büttenreden wird es beim Fasnetsspiel keine geben. „Wir rechnen etwa mit zwei Stunden Programm“, schätzt der Narrenvater.

Auch die Prinzenhochzeit am Schmotzige Dunschdig, 8. Februar, der Fasnetsmarkt am Fasnetssonntag, 11. Februar, und die Kinderfasnet am Rosenmontag, 12. Februar, werden im Fasnetsdorf auf dem Rathausplatz stattfinden.

Prinzenpaar in Samtroben

Bereits am Freitagnachmittag hat das neue Prinzenpaar seinen ersten Auftritt in dunkelroten Samtroben beim Narrenbaum-Stellen in Kippenhausen. Der Umzug startet um 14 Uhr.

Als „Prinzessin Carina I.“ und „Prinz Philipp I.“ werden Carina Eberle und Philipp Bartsch in der aktuellen Fasnetssaison den Narren als Prinzenpaar voranstehen. Vorgestellt vom Narrenvater wurden sie schon kurz vor Weihnachten. Prinzessin Carina ist bereits die dritte Fasnetsprinzessin aus dem Hause Eberle in der Seestraße West - auch ihre Schwestern hatten die Ehre und 1991 ihre Eltern, Sabine und Klaus Eberle.

Die Narrenkarriere von Prinz Philipp dauert noch nicht so lange. Als Fußballer in der ersten Mannschaft des TuS Immenstaad ist er im Vergleich schon länger aktiv.