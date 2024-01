- „Bei uns ist jetzt Ende“, betont Landwirt Erich Röhrenbach aus Kippenhausen, Vorsitzender des Dachverbands „Obstregion Bodensee“ für vier Obstbauringe zwischen Konstanz und Ravensburg. Auf unterschiedliche Weise beteiligen sich Bauern an den Protestaktionen gegen die Sparpläne der Bundesregierung in der Agrarbranche.

„Obstregion Bodensee e.V.“ ist der Fachverband der Obstbauern in den Landkreisen Konstanz, Bodenseekreis, Lindau und Ravensburg. Etwa 1000 Obstbauern bewirtschaften hier rund 9000 Hektar Anbaufläche.

„Es geht nicht nur um Agrardiesel und Kfz-Steuer“, kritisiert der Vorsitzende Erich Röhrenbach. Das habe lediglich das Fass zum Überlaufen gebracht und zu den geplanten Bauern-Protesten wie etwa in Ravensburg geführt, an denen sich zahlreiche Landwirte von hier beteiligen.

Regierung mit „Salamitaktik“

In einem 15-Punkte-Papier habe die Interessensgemeinschaft „Land schafft Verbindung Baden-Württemberg“ (LSV) die Streichliste der Regierung der letzten zwei Jahre zusammengefasst. Als „Salamitaktik der Ampelregierung“, bezeichnet Röhrenbach dieses Vorgehen. „Warum gehen Milliarden Euro ans Ausland während hier die Förderung für die Landwirtschaft gestrichen wird? Nirgends wird besser produziert als bei uns. Warum sorgt sich die Politik nicht mehr um unsere Lebensmittelsicherheit, gefährdet mit den Streichungen die Existenz der Betriebe?“

Diese Fragen wolle man der Politik stellen. „Wir arbeiten gern. Die meisten Bauern an die 60 Stunden pro Woche - aber langsam zu Bedingungen, die nicht mehr machbar sind“, so Röhrenbach.

„Es geht mir keineswegs um die Work-Life-Balance, sondern um die Zukunft der Landwirtschaft“, sagt auch Felix Berger. Der 29-jährige Winzermeister und Kfz-Mechatroniker aus der Seegemeinde fragt sich, wo er in fünf oder zehn Jahren stehen wird - ob er den elterlichen Betrieb übernehmen soll, ob dieser eine Familie ernähren kann oder ob er stattdessen seinen Teilzeit-Job in einer Kfz-Werkstatt aufstocken muss.

Schuhe sind nach kurzer Zeit wieder verschwunden

Vom restlichen runden Dutzend landwirtschaftlicher Betriebe in der Seegemeinde würden absehbar aus Altersgründen weitere schließen, weiß er. „Wirtschaftlich stehen wir alle schon lang mit dem Rücken zur Wand.“

Die Arbeitsschuhe, die er im Rahmen des stillen Bauern-Protests an die Ortsschilder der Seegemeinde gehängt hat, wurden am Ortseingang Ost von Unbekannten bereits wieder abgehängt. „Diese Art von Vandalismus kennen wir. Viele grüne Kreuze, die wir aus Protest in unseren Obstanlagen, also auf Privatgelände, aufgestellt hatten, sind ebenfalls zerstört worden.“

Felix Berger wird sich an den Protesten in Ravensburg nicht beteiligen. Das hat persönliche Gründe: Engagiert in der Freiwilligen Feuerwehr will er zusammen mit seinem Vater für die Tagbereitschaft vor Ort verfügbar bleiben und seine Kameraden nicht im Stich lassen.

„Wenn es mir richtig stinkt, poste ich in den sozialen Medien. Noch wichtiger ist es mir, mit den Leuten zu reden und Verbrauchern die Zusammenhänge zu erklären.“ Denn es gehe nicht nur um die Landwirtschaft. Es gehe um die Kulturlandschaft, die die Bauern pflegen, von der auch die Tourismusbranche abhängig sei und die Region als Naherholungsgebiet.