Die Unterstützer des vierspurigen B 31-Ausbaus über die B1-Trasse zeigen am Montag Flagge in Berlin: Eine Delegation vom Bodensee mit Vertretern von Verkehrsinitiativen, Bürgermeistern, Abgeordneten und dem Regionalverbandsdirektor trifft um 17.30 Uhr den Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Michael Theurer (FDP).

Ziel ist es, den politischen Kräften den Rücken zu stärken, die sich für den B 31-Ausbau einsetzen. Über 6500 Unterstützungsbekundungen aus der Bevölkerung für das Projekt werden übergeben.

6500 Dokumente gesammelt

Treibende Kraft der Aktion ist das Bündnis Pro B 31 neu, der Zusammenschluss der Verkehrsinitiativen von Stetten, Hagnau und Immenstaad. Vor rund einem Jahr hatte das Bündnis eine Offensive gestartet, um den Ausbau der B 31 zu forcieren. Im Rahmen der Aktion wurden über 6500 Dokumente von Unterstützern gesammelt, sagt der Vorsitzende des Bündnisses, Bernd Saible.

Die B 31-neu zwischen Immenstaad und Meersburg soll über die B1-Trasse verlaufen. (Foto: Matthias Wagner )

Plakate, Flyer, Infotafeln

Man konnte sich zum Beispiel auf einer Homepage als Unterstützer eintragen. In und rund um die betroffenen Gemeinden hat das Bündnis mit Plakaten und Infotafeln stark sichtbar für ihr Anliegen geworben, Flyer wurden verteilt, an Infoständen viele Gespräche geführt. „Zügige Planung und Bau der Straße über die B1-Trasse“, laute das Ziel, sagt Saible, und „das definitive Aus der AB-Varianten“. Das Bündnis lehnt eine Tunnellösung als Umgehung von Hagnau kategorisch ab mit Verweis auf den Schutz der prägenden Bodenseelandschaft und der Weinanbauflächen. Mit dem Termin am Montag ist die Aktion beendet, die Plakate werden abgehängt.

"Wir möchten auch den Menschen Gehör verschaffen, die ihre Stimme sonst nicht erheben.“ Bernd Saible, Bündnis Pro B31 neu

Bei der Veranstaltung mit Michael Theurer, rechte Hand des Bundesverkehrsministers Volker Wissing, werden die Dokumente am Montag übergeben. „Wir möchten auch den Menschen Gehör verschaffen, die ihre Stimme sonst nicht erheben“, sagt Saible mit Verweis auf verschiedene Umweltgruppen, die lautstark gegen das Projekt auftreten würden.

Projekt im Bundesverkehrswegeplan

Der vierspurige Ausbau der B 31 zwischen Immenstaad und Meersburg ist im Bundesverkehrswegeplan hinterlegt und somit gesetzlich festgeschrieben. Das Regierungspräsidium Tübingen hatte nach einem intensiven Planungsprozess (ab 2015) Ende 2019 die B1-Variante als Trasse bestimmt. Dieser Entscheidung wurde vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) und dem Fernstraßen-Bundesamt zugestimmt.

Deges übernimmt

Die B1 soll nördlich der Immenstaader Siedlung, von Kippenhausen und Hagnau und südlich von Stetten nach Meersburg verlaufen. Sie gilt aus Sicht des Naturschutzes als problematisch, etwa weil sie den Weingarten Wald durchschneidet, wo geschützte Arten wie Fledermäuse, Gelbbauchunke oder Zauneidechse heimisch sind. Kritik gibt es immer wieder seitens des grünen Landesverkehrsministers Winfried Hermann an der Dimension der Straße. Er fordert den dreispurigen Ausbau. Hermann war es auch, der im Oktober 2023 bekannt gab, dass die Planungsgesellschaft DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) ab sofort die Projektführung übernimmt.

Region geeint

Die Befürworter der aktuellen Planung verweisen auf den Schulterschluss in der Region seitens der Kommunen: „Wir zeigen, dass wir alle dasselbe wollen“, sagt Saible mit Blick auf den Termin in Berlin. Das gelte nicht nur für die Trasse B1, sondern auch für den Querschnitt der Straße: Als Kompromiss haben sich Kommunen und Bodenseekreis auf eine nur 21 Meter breite vierspurige Straße ohne Standstreifen geeinigt. Mit Standstreifen wäre sie 28 Meter breit.

Die B31 verläuft derzeit zwischen Feriensiedlung (unten) und dem Hauptort von Immenstaad durch. Sollte die Straße auf diesem Verlauf ausgebaut werden, befürchtet man in Immenstaad eine hohe Belastung durch Lärm und Emissionen. (Foto: Nadine Sapotnik )

Heine verweist auf Zeitfaktor

„Es geht darum, auf die Notwendigkeit des Ausbaus der Straße hinzuweisen“, sagt auch Wolfgang Heine. Der Regionalverbandsdirektor verweist dabei vor allem auf den Zeitfaktor. Denn der Bundesverkehrswegeplan sei nur bis 2030 gültig. Bis dahin müsse man weit fortgeschritten sein in der Planung, „damit das Projekt nicht wieder auf den Prüfstand gestellt wird“. Es müssten schnell Entscheidungen getroffen werden. Etwa, ob man bei der B1-Variante bleibe, wovon momentan auszugehen sei. Man müsse den Konsens der Kommunen in der Region beim BVMI deutlich machen.

„Die Deges wird aufgrund ihrer Erfahrung einschätzen können, ob die B1-Variante rechtssicher ist.“ Verbandsdirektor Wolfgang Heine

Die Deges bereite gerade die Unterlagen für die Linienbestimmung auf, auch hier sei die Umweltprüfung und die damit verbundene Rechtssicherheit der Trasse ein wichtiger Punkt. „Die Deges wird aufgrund ihrer Erfahrung einschätzen können, ob die B1-Variante tragfähig und rechtssicher ist“, sagt Heine. Oder, ob man nacharbeiten oder gegebenenfalls umschwenken müsse, was sie bislang nicht angedeutet habe.

Variante muss sich behaupten

Heine verweist auch darauf, „dass sich die B1-Variante in jedem neuen Verfahrensschritt behaupten muss gegenüber der zweitbesten Variante“. Das gelte auch für das Planfeststellungsverfahren, das für den Streckenabschnitt noch gar nicht begonnen hat. Erst mit dem Planfeststellungsbeschluss höre die Variantenabwägung auf.

Die Ortsdurchfahrt von Hagnau ist das Nadelöhr der B 31. Mit der B1-Trasse zwischen Immenstaad und Meersburg soll der Ort umfahren werden. (Foto: Marcus Fey )

Die Delegation vom Bodensee

Zur Delegation vom Bodensee gehören laut Saible zehn Vertreter der drei Verkehrsinitiativen, die Bürgermeister von Immenstaad (Johannes Henne), Stetten (Daniel Heß), Meersburg (Robert Scherer), Hagnau (Volker Frede), Markdorf (Georg Riedmann), Daisendorf (Jacqueline Alberti) und Friedrichshafen (Dieter Stauber). Ebenfalls dabei: die Bundestagsabgeordneten Volker Mayer-Lay (CDU), Thomas Bareiß (CDU), Benjamin Strasser (FDP) und Heike Engelhardt (SPD) sowie der Direktor des Regionalverbands Bodensee Oberschwaben, Wolfgang Heine.