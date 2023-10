Immenstaad bekommt nun wohl doch eine etwas größere Sporthalle als Interimslösung für die marode und wegen Einsturzgefahr gesperrte Linzgauhalle. Anstatt einer Einfeldhalle auf einer Fläche von 30 mal 15 Metern, wie von der Verwaltung eigentlich vorgesehen, wird die Halle jetzt 30 mal 20 Meter groß.

Dafür hat sich der Gemeinderat einstimmig ausgesprochen. Das Ganze aber unter der Prämisse, dass sich die Gesamtkosten im Rahmen von zwei Millionen Euro halten.

PV-Anlage ist nötig

Die Interimshalle soll auf dem Raiffeisen-Grundstück am Linzgauweg entstehen, das war schon in der letzten Sitzung beschlossen worden. Die Halle soll mit Nebenräumen, aber ohne Duschen geplant werden. Ortsbaumeisterin Andrea Kneißl stellte im Gemeinderat das Projekt noch einmal vor. Klar ist demnach mittlerweile, dass die Interimshalle mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden muss.

Wie Kneißl weiter ausführte, müssen für das Projekt auch Instandhaltungskosten eingeplant werden, da die Gewährleistungszeit der Hersteller nur fünf Jahre dauert. Sollte die Halle zehn Jahre stehen bleiben, müssen für die größere Hallenvariante 500.000 Euro extra veranschlagt werden.

Hybridlösung für zwei Gruppen

Bereits die kleinere Hallenvariante kostet laut Kneißl nach ersten Berechnungen rund zwei Millionen Euro, 450.000 Euro Instandsetzungskosten kämen noch dazu. Die größere Halle kostet demnach 2,2 Millionen Euro plus 500.000 Euro Instandsetzungskosten.

In der größeren Halle wäre eine Hybridnutzung möglich, wie Kneißl sagte. Das heißt, es könnten immerhin zwei Gruppen gleichzeitig Sport machen, die Bereiche würden durch einen Vorhang abgetrennt.

Keine Veranstaltungen möglich

Im Gemeinderat ging die Tendenz dann klar zur größeren Halle samt einer längeren Nutzungsdauer. Bis zu 15 Jahre könnte die Interimssporthalle genutzt werden. Somit gäbe es nach der Sanierung der Linzgauhalle, aktuell rechnet man mit einer Bauzeit von zwei bis drei Jahren, längere Zeit zusätzliche Hallenkapazitäten.

Klar ist, dass die Interimshalle eine reine Sporthalle wird und nicht für Veranstaltungen genutzt werden kann. Dafür fehlen vor allem die entsprechenden Parkplätze.

Längere Laufzeit

Martin Gommeringer (Grüne) plädierte für die größere Halle und die lange Laufzeit, „der doppelte Nutzungseffekt“ sei ihm auf 15 Jahre gesehen 13.000 Euro pro Jahr wert, rechnete er vor. Hubert Langenstein (FW) mahnte an, dass Geräte und Ausstattung, die aktuell noch in der Linzgauhalle untergebracht sind, während der Interimszeit pfleglich behandelt werden und nicht vergammeln. Das müsse man bei der Planung bedenken.

Bürgermeister Johannes Henne verwies immer wieder auf die Kosten und setzte am Ende die Obergrenze von zwei Millionen Euro durch. Um die größere Halle für 2,2 Millionen Euro zu bauen, muss also noch „Luft rausgelassen werden“ bei der Planung, wie Henne sagte. Die Hoffnung ist, dass sich im Zuge der Ausschreibung ein etwas günstigerer Anbieter findet.

Hoffnung auf Stadt Friedrichshafen

Da die Linzgauhalle lange Zeit gesperrt ist, steht man in Immenstaad ordentlich unter Zeitdruck. Im Gemeinderat hofft man auf ein schnelles Genehmigungsverfahren für die Interimshalle seitens der zuständigen Behörde bei der Stadt Friedrichshafen.

Die Ortsbaumeisterin versprach deshalb nach Prüfung der Fördermöglichkeiten „auf die Tube zu drücken und schnell ins Vorgespräch mit der Stadt Friedrichshafen zu gehen“.

Nur wenn von dort ein entsprechendes Nicken komme, könne man das alte Raiffeisengebäude abreißen. Martin Frank (CDU) richtete gleich einen Appell an die Presse, das Thema aufzugreifen: „Wir haben ein Problem“, sagte er zur Hallenproblematik, man könne doch jetzt in Immenstaad anfangen mit dem Bürokratieabbau ‐ „und das Ganze in einem beschleunigten Verfahren durchsetzen“.