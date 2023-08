Freiluft–Esszimmer in Kippenhausen

Der Dorfplatz in Kippenhausen ist am Samstag und Sonntag zum Freiluft–Esszimmer geworden. Viel Selbstgekochtes und -gebackenes boten die Vereine beim 44. Kippenhauser Dorffest an.

Auch bei Sommerhitze muss der Mensch etwas essen: Viele Gäste nutzten am Wochenende die Gelegenheit, zuhause Herd und Grill ruhen und sich stattdessen von den Kippenhauser Vereinen verwöhnen zu lassen. Sowohl am Samstagabend als auch am Sonntag füllte sich der Platz rund um den Dorfbrunnen. Die Schattenplätze unter Bäumen und Sonnenschirmen waren die begehrtesten. Im Akkord kochten, schälten und schnippelten die „Hohstubewieber“ der Katzenzunft Kippenhausen Kartoffeln für den hausgemachten Kartoffelsalat zur Grillwurst oder zum Braten mit Soße am Stand ihres Narrenvereins.

Alternativ gab es bei der Katzenzunft auch Pommes oder vegetarische „Camemburger“ und gegrillte Wurst oder Currywurst. Etwas Geduld mussten die Festgäste mitbringen, denn in den Stoßzeiten bildeten sich auch mal Warteschlangen vor den Bewirtungshütten. Für den Hunger auf Süßes hatte das katholische Gemeindeteam selbstgebackene Kuchen, Torten und Waffeln im Angebot.

Die Ministranten sammelten fleißig körbeweise das schmutzige Geschirr an den Tischen ein und waren für das Spülen im Geschirrmobil zuständig. „Bei uns geht der Großteil des Erlöses an die Projekte der Pallottiner“, erklärte Claudia Pape für das Gemeindeteam. Der Elternbeirat des Kindergartens Kippenhausen verkaufte alkoholfreie Getränke und Eis.

Hauptattraktion am Sonntag war für die Kleinen das Kasperle–Theater des Kindergartenteams im Rathaus. Es spielten Angela Mayer–Endres, Sabrina Garbo und Annett Fischer. „Die neugierige Prinzessin“ hieß das Stück, bei dem das mutige Kasperle am Ende der Held war. Das Kasperle–Theater gehört seit vielen Jahren zum Dorffest in Kippenhausen.

„Wir machen das schon so lange, dass ich gar nicht sagen kann wie viele Jahre das sind“, räumt Angela Mayer–Endres, Leiterin des Kindergartens Kippenhausen, ein. Mit dem Erlös aus dem Dorffest finanziert der Elternbeirat Extras für die Kindergartenkinder. „Mal ein besonderes Spielgerät, mal ein Kindergartenausflug, den die Eltern dann nicht zusätzlich bezahlen müssen“, erklärte die Kindergartenleiterin.

Für die Erwachsenen schenkte die Katzenzunft Bier, Radler, Weizen und alkoholfreies Bier aus. Am Stand der Winzer aus Kippenhausen, Frenkenbach und Immenstaad wurden die Weinliebhaber fündig.

Die musikalische Unterhaltung kam am Samstagabend von der Band Schorle Sprinter aus Hagnau mit Pop und Schlager. Zum gemütlichen Frühschoppen spielten am Sonntag die Neuen Hotzenplotzer Musikanten aus Frickingen und Altheim auf. Am Nachmittag trat — zum ersten Mal in Kippenhausen — die EinMannBand², bestehend aus zwei Musikern aus Aulendorf, auf.