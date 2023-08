Fahrrad–Demo zum Ausbau der B 31

(sz) — Eine Fahrrad–Demo rund um den Hennenbrunnen kommt selten vor. Am Montagnachmittag standen sich dort Gegner und Befürworter eines vierspurigen Ausbaus der B 31 neu friedlich gegenüber.

Unter dem Motto „Wald statt Asphalt“ ist diese Woche die „Tour de Natur“ mit etwa 100 Teilnehmern aus ganz Deutschland auf Fahrrädern am Bodensee und im Allgäu unterwegs. In der Seegemeinde wollte die ehrenamtliche Initiative mit ihrer Demo den regionalen Widerstand gegen den autobahnähnlichen Ausbau der B 31 unterstützen.

Zusammen mit der lokalen Arbeitsgemeinschaft „Ausbau statt Neubau B 31 neu“, die aus Bürgerinitiativen im Bodenseekreis besteht — aus Markdorf, Meersburg und Ittendorf — forderte die Tour de Natur auf Plakaten und in Wortbeiträgen „Vorfahrt für Klimaschutz!“. Der überdimensionierte und naturzerstörende Ausbau der Bundesstraße solle verhindert werden.

Die langjährigen Planungen seien „von vorgestern“ und inzwischen aus der Zeit gefallen. Stattdessen solle die bestehende B 31 dreispurig ausgebaut und eine klima– und naturverträgliche Lösung vorgezogen werden.

Das Bundesverkehrsministerium habe die verheerenden Planungen des Regierungspräsidiums Tübingen für die B 31 zwischen Immenstaad und Meersburg gutgeheißen, die einen wesentlichen Teil der Bodenseelandschaft zerstören würden. Entgegen den Empfehlungen der Umweltgutachter verlaufe die gewählte, nur scheinbar kostengünstigere B1–Trassenlinie durch wertvollste Waldbiotope mit überregionaler Bedeutung für den Artenschutz — wie etwa der Weingartenwald — und durchschneide das Naherholungsgebiet.

Als Redner für die Arbeitsgemeinschaft der hiesigen Bürgerinitiativen traten am Hennenbrunnen Franz Beer, Vorstandsmitglied des BUND Markdorf, und Fritz Käser von der Interessengemeinschaft Verkehrsneuplanung Ittendorf (IVI) auf. Sie fordern als Alternative den Ausbau der bestehenden B31 auf maximal drei Spuren. Diese sei mit einer Breite von 15 statt 28 Metern als verkehrsmäßig ausreichend bewertet worden. So würden Schäden an Umwelt und Natur minimiert.

Auch die Initiative der Befürworter der vierspurigen Variante „Bündnis Pro B 31 Neu“ aus Immenstaad und Hagnau hatte sich mit Plakaten am Hennenbrunnen eingefunden. Ihnen warf Käser vor, sie hätten die Erfordernisse des Klimawandels noch nicht registriert.

Käser erklärte, 70 Prozent des Verkehrs auf der B 31 stamme aus der Region. Deshalb müssten ÖPNV, der Fahrradverkehr und die Bodenseegürtelbahn massiv ausgebaut werden. „Mehr Respekt der Schöpfung gegenüber“, verlangte der Markdorfer.

Der Verkehrsplaner von Tour de Natur, Albert Hensen, bezeichnete angesichts der Klimakrise Zug und Rad als „goldene Kombination“. Die Bodenseegürtelbahn müsse zeitnah und nicht erst in 20 Jahren ausgebaut werden, ebenso Radschnellwege.

Der Landtagsabgeordnete Martin Hahn, Bündnis 90/Die Grünen, dankte der Tour de Natur für ihre Unterstützung. Um alle Interessen unter einen Hut zu bringen, brauche man „hybride Lösungen“ etwa in puncto Flächenverbrauch, Wohnen, Mobilität und Landwirtschaft.

Auch Hagnau brauche eine Lösung. „Unsere Landschaft ist unser Hab und Gut. Ich hoffe nicht, dass wir das Debakel von Meckenbeuren wiederholen.“

Mit Straßentheater und einem gemeinsamen Kanon endete das Happening am Hennenbrunnen. Die 100 Radfahrerinnen und Radfahrer zogen weiter nach Friedrichshafen. Vorarlberg und Allgäu stehen ebenfalls noch auf dem Tourplan, der am 13. August in München enden wird.