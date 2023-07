Eine Kundgebung zum Thema Ausbau der B31–neu zwischen Immenstaad und Meersburg findet am Montag, 31. Juli, von 16 bis 17 Uhr, am Immenstaader Hennenbrunnen statt. Rund 100 Radler der Umweltinitiative Tour de Natur werden laut einer Ankündigung mit Aktiven der Arbeitsgemeinschaft „Ausbau B 31 neu“ Alternativen zum autobahnähnlichen Ausbau der Straße vorstellen und eine klima– und naturverträgliche Lösung fordern.

Unter dem Motto Wald statt Asphalt will die 32. Tour de Natur laut eigenen Angaben den regionalen Widerstand gegen autobahnähnlichen Ausbau der B31 unterstützen. „Vorfahrt für Klimaschutz!“, lautet demnach die Forderung der rund 100 Teilnehmer der Fahrraddemonstration.

Tour de Natur erstmals im Süden

Das Bundesverkehrsministerium will die B31 zwischen Immenstaad und Meersburg vierspurig über die sogenannte B1–Variante ausbauen. Ein wesentlicher Teil der Bodenseelandschaft würde dadurch zerstört, heißt es in der Mitteilung von Tour de Natur, einer Initiative, die laut eigenen Angaben 1991 aus dem Widerstand gegen die Thüringer–Wald–Autobahn entstanden ist. Radfahrer engagierten sich demnach für den Schutz der Umwelt. Jeden Sommer gehe es zwei Wochen lang um Verkehrspolitik, Energiewende, Atomausstieg, nachhaltige Landwirtschaft und Umweltthemen entlang der jeweiligen Tour–Strecke. Erstmalig führe die Tour de Natur ganz in den Süden Deutschlands und nach Österreich.

Ausbau–Variante wird gefordert

Die B1–Trassenlinie verlaufe durch wertvollste Waldbiotope mit überregionaler Bedeutung für den Artenschutz und durchschneide das Naherholungsgebiet Bodensee. Dagegen fordern die zur Ausbau–Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossenen Bürgerinitiativen als Alternative den Ausbau der bestehenden B31 auf maximal drei Spuren. Diese sei mit einer Breite von 15 statt 28 Metern als verkehrsmäßig ausreichend bewertet worden und würde Schäden an Umwelt– und Natur minimieren. Die gewählte Neubautrasse B1 berücksichtige in keinster Weise die Erfordernisse des Klimawandels und stelle eine Planung für morgen mit Planungsansätzen von vorgestern dar.

www.tourdenatur.net