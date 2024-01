„Restaurant Seehof passt Öffnungszeiten an“ - die Überschrift einer Pressemitteilung klingt zunächst unspektakulär. Dahinter verbirgt sich aber eine tiefgreifende Änderung in der Arbeitswelt, die sich aktuell vollzieht: Weil es keine Fachkräfte mehr gibt, führt ein renommiertes Haus am Bodensee zwei Ruhetage ein, davon einen am Sonntag. Es verabschiedet sich außerdem von komplett vom Mittagstisch, obwohl der glänzend angenommen wird.

Seit 140 Jahren gibt es den Seehof in Immenstaad: In fünfter Generation führen Jürgen und Frank Hallerbach den Betrieb seit über 30 Jahren. Die beiden haben in Spitzenhäusern in der ganzen Welt gelernt, Hotel und Restaurant sind ein gastronomisches Aushängeschild am See. Von Anfang an setzten die Hallerbachs auf den Mittagstisch: „Er ist sehr, sehr beliebt, wir haben eine große Stammkundschaft aus der ganzen Region“, sagt Frank Hallerbach.

Bernhard Nattermann, Referent für Handel, Dienstleistungen und Tourismus der IHK Bodensee-Oberschwaben. (Foto: IHK )

Zwischen 20 bis 80 Essen pro Tag kredenzte Küchenchef Jürgen Hallerbach mit seiner rund 15-köpfigen Mannschaft mittags seinen Gästen. Klassiker wie Cordon bleu oder Rouladen standen als Mittagsgerichte auf dem Speiseplan, Fisch oder Fischklößchen am Freitag, viele Gäste reservierten auch mittags im Seehof.

Für den hochwertigen Mittagstisch, der zuletzt sechs Mal pro angeboten wurde, waren die Gäste auch bereit zwischen 20 und 30 Euro pro Person liegen zu lassen.

Sonntag Ruhetag

Damit ist es jetzt vorbei. Den letzten Mittagstisch gibt es im Seehof am 4. Februar. Danach sind zwei Wochen Betriebsferien und ab dem 20. Februar läuft der Betrieb ohne Mittagstisch. Dazu führt der Seehof zwei Ruhetage ein, sonntags und montags bleibt die Küche kalt. Und das, obwohl der Sonntag einer der umsatzstärksten Tage ist.

„Wir wollen den Mitarbeitern den freien Sonntag als zusätzlichen Bonus geben, damit sie zumindest ein halbes Wochenende frei haben“, sagt Frank Hallerbach. Zuletzt hatte der Seehof nur am Mittwoch geschlossen, jahrelang gab es gar keinen Ruhetag. Nur für die Hotelgäste soll es an den Ruhetagen auch künftig abends etwas zu essen geben.

Corona als Ursache

„Der Arbeitskräftemangel ist nach der Corona-Pandemie auch in der Region Bodensee-Oberschwaben in allen Wirtschaftszweigen sichtbar geworden“, sagt Bernhard Nattermann, Referent für Handel, Dienstleistungen und Tourismus der IHK Bodensee-Oberschwaben.

In der Corona-Pandemie hätten sich bis zu 30 Prozent der Beschäftigten in der Tourismuswirtschaft, zu der auch Hotellerie und Gastronomie gehören, beruflich umorientiert. Nach der Pandemie seien nur relativ wenige dieser Beschäftigten wieder in die Tourismusbranche zurückgekehrt.

Wir sind gezwungen dazu, weil wir nicht genügend Küchenmitarbeiter haben. Frank Hallerbach

Auch Anfang 2024 habe sich die Lage noch nicht entspannt. „Viele Betriebe in Gastronomie und Hotellerie müssen ihr Leistungsangebot einschränken und ihr Angebot an die Arbeitszeitwünsche des Personals anpassen“, sagt Nattermann. Dazu gehöre zum Beispiel, dass Hotels nicht alle ihre Zimmer vermieten, um das Personal nicht zu überlasten, oder dass es in der Gastronomie zusätzliche Schließtage und eingeschränkte Öffnungszeiten gibt.

Attraktiver werden für Mitarbeiter

„Wir sind gezwungen dazu, weil wir nicht genügend Küchenmitarbeiter haben“, sagt Frank Hallerbach über die Reduzierung der Öffnungszeiten. Durch die Umstellung will man im Seehof jetzt „attraktiver werden, um neue Mitarbeiter zu gewinnen.“

Attraktiver wegen des freien Sonntags und weil der klassische Teildienst wegfällt. Die Köche müssen nicht mehr wie bisher von 9 bis 14 und dann von 17 bis 21.30 Uhr arbeiten, sondern haben eine durchgängige Acht-Stunden-Schicht von 12 bis 20 Uhr oder von 14 bis 22 Uhr. Gerade für Mitarbeiter, die außerhalb wohnten, sei die Teilschicht umständlich gewesen.

Kantine statt Restaurant

Insgesamt 15 Mitarbeiter benötigt man aktuell im Seehof in der Küche, acht ausgebildete Köche, dazu Azubis und Küchenhilfen. Vier der führenden Köche seien gegangen, sagt Hallerbach, sie arbeiten jetzt in Kantinen oder beim Metzger. Ohne Teildienst mit freiem Wochenende.

„Das Betriebsklima ist gut, es liegt auch nicht am Geld, es sind die Arbeitszeiten“, sagt Hallerbach. Und: „Wenn wir uns nicht grundlegend ändern, werden wir dieses Problem immer wieder haben.“ Es betreffe die ganze Branche, „alle Kollegen haben diese Probleme.“

Der Seehof in Immenstaad ist auch im Winter ein Hingucker. (Foto: Seehof Immenstaad )

„Vor allem Wirtschaftszweige mit gewissen atypischen Arbeitszeiten tun sich schwer bei der Arbeitskräftegewinnung“, sagt IHK-Mann Nattermann. Das gelte für Gastronomie und Hotellerie genauso wie für Einzelhandel oder Gesundheitswirtschaft. Dazu komme, dass in der Region Bodensee-Oberschwaben seit mehreren Jahrzehnten de facto Vollbeschäftigung herrsche, die Konkurrenz um Arbeitskräfte sei daher auch zwischen den Betrieben hoch.

„Außerdem ist die Arbeit in der Gastronomie gerade in Stoßzeiten oder in der Hochsaison durchaus fordernd für die Beschäftigten, und das wird von vielen Menschen auch so wahrgenommen.“

Generation Z angekommen

„Work-Life-Balance“ und „Generation Z“ sind also auch in der Top-Gastronomie angekommen. Sechs Auszubildende habe man früher jedes Jahr im Seehof eingestellt und konnte dabei aus einem Pool von Bewerben auswählen, erzählt Frank Hallerbach. „Heute können sich die Bewerber die Betriebe aussuchen.“ Die Einstellung der Nachwuchskräfte habe sich dementsprechend geändert.

Problem bleibt

„Wir gehen davon aus, dass es in Wirtschaftszweigen, in denen auch an Wochenenden oder an Feiertagen gearbeitet wird, auch in Zukunft schwierig sein wird, genügend Personal zu finden“, sagt Nattermann. Deshalb hätten viele Betriebe in Gastronomie und Hotellerie bereits neue Arbeitszeitmodelle eingeführt, sodass auch in dieser Branche oft schon die Fünf-Tage-Woche üblich ist.

„Allerdings sind diese Veränderungen in der Wahrnehmung vieler Menschen noch nicht präsent.“ Deshalb müsse hier noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, gerade auch bei Schulabgängern, um sie für einen Beruf in Gastronomie oder Hotellerie zu gewinnen.

Gartenbereich auf der Kippe

Durch die Reduzierung der Öffnungszeiten hofft man im Seehof, den Betrieb mit etwa der Hälfte der Küchenkräfte zu stemmen. Dennoch sucht man weiter Personal. Im Seehof gibt es 80 Innenplätze, dazu kommen weitere 80 auf der Terrasse und im Garten nochmal rund 70 bis 80 Plätze. Auch die stehen jedoch auf der Kippe, aufgrund des Personalmangels wird der Garten künftig wohl nicht mehr bewirtet.

„Wir möchten ein öffentliches Haus und ein Teil vom Dorf bleiben“, sagt Frank Hallerbach. Er weiß letztlich am besten, was die jetzt schweren Herzens gefällte Entscheidung für die Gäste bedeutet. Kommunionsfeier, Konfirmation, Firmung, Taufe, Beerdigung, Geburtstag, Hochzeit - all das hängt mit der Mittagsbewirtung zusammen und wird im Seehof in Immenstaad künftig nicht mehr möglich sein. „Das ist schade“, sagt Hallerbach, „aber momentan sehen wir nur diesen einen Schritt, um das Lokal abends noch öffentlich zu halten.“

Arbeitskräfte aus dem Ausland

„Die Tourismuswirtschaft und vor allem die Gastronomie verspürten ja auch schon vor der Corona-Zeit einen Arbeitskräftemangel. Deshalb werden schon seit längerer Zeit Arbeitskräfte aus dem Ausland angeworben“, sagt Bernhard Nattermann.

Diese Bemühungen würden aber auch an ihre Grenzen geraten, weil inzwischen auch in anderen Wirtschaftszweigen gezielt Arbeitskräfte aus dem Ausland angesprochen würden, zum Beispiel in der Pflegebranche.

Ausbildung wichtig

Auch die Ausbildung eigener Mitarbeiter sei ein wichtiger Ansatz zur Gewinnung von Fachkräften, und erfreulicherweise würden auch sehr viele Hotellerie- und Gastronomiebetriebe in der Region ein breites Spektrum von Ausbildungsberufen anbieten - vom Koch über die Fachkraft für Gastronomie bis hin zum Hotelfachmann. „Leider bleiben aber auch in diesen Berufen viele Ausbildungsplätze mangels Bewerbern unbesetzt.“

Deshalb sei es wichtig, das Positive deutlicher zu kommunizieren: „Hotellerie und Gastronomie stehen für Genuss und Lebensfreude, und der Umgang mit den Gästen sorgt jeden Tag für Abwechslung“. Darüber hinaus seien auch die Ausbildungsordnungen für Berufe in Gastronomie, Hotellerie und Küche modernisiert und neu strukturiert worden: Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Teamwork spielten darin eine große Rolle. „Es ist wichtig, dass dies den Schulabgängern, die sich über Ausbildung und Beruf Gedanken machen, auch entsprechend kommuniziert wird“, sagt Nattermann.

Kooperation mit der Türkei

Seit 2022 wirbt die IHK Bodensee-Oberschwaben laut Nattermann in Kooperation mit der Auslandshandelskammer in der Türkei Jugendliche und junge Erwachsene aus der Türkei für eine Berufsausbildung in der Region Bodensee-Oberschwaben. Im Rahmen dieses Pilotprojekts wird laut IHK seit 2022 ein Koch beim Seehof in Immenstaad ausgebildet, und im September 2023 begannen zwei weitere junge Menschen ihre Ausbildung zum Hotelfachmann in Friedrichshafen und Bad Wurzach.

Darüber hinaus unterstütze die IHK Bodensee-Oberschwaben in zwei bis drei Lerncamps, die jedes Jahr in den Schulferien stattfinden, zahlreiche Azubis mit Migrationshintergrund, die eine Ausbildung im Hotel- und Gaststättenbereich machen, bei den Prüfungsvorbereitungen.