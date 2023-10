Wohin entwickelt sich der Mensch mit Blick auf künstliche Intelligenz und technologischen Fortschritt? Der Medizin-Thriller „Evolution: Erste Stufe“ von Saskia Schadow und Timo Leibig nähert sich dem Thema auf spannenden literarischen Wegen.

Für die Immenstaader Ärztin ist der neue Roman eine Premiere, beim Lindauer Schriftsteller und Designer Timo Leibig handelt es sich bereits um das 30. Buch. Zahlreiche Romane in den Genres Thriller, Krimi und Science-Fiction hat er in den vergangenen Jahren bereits veröffentlicht.

Von der Beraterin zur Co-Autorin

Mit seinem Verlagsdebüt „Nanos“ landete er auf der Spiegel-Bestsellerliste. Für den neuen Medizin-Thriller „Evolution: Erste Stufe“ hat der Autor die buchbegeisterte Immenstaader Radiologin zunächst als ärztliche Beraterin ins Boot geholt.

„Dass es um die medizinische Unterstützung geht, war am Anfang völlig klar. Aber schon bald wollte ich gerne auch über die Figuren im Buch Rückmeldung geben. Zuerst hielt ich mich zurück und traute mich nicht, den Autor zu beeinflussen. Aber das konnten wir klären, und von da ab haben wir gemeinsam gefeilt an den Personen“, beschreibt Saskia Schadow den Entwicklungsprozess.

Selbstmorde häufen sich

Timo Liebig betont: „In der Kreativität gibt es kein richtig oder falsch, das ist Geschmackssache. Ich habe bisher geschrieben aus der Position einer Kamera, die beobachtet, eher handlungsorientiert. In der gemeinsamen Arbeit mit Saskia haben wir festgestellt, dass sie sich besser in die Figuren einfühlen kann. Gemeinsam haben wir also einen besseren Blick auf die Charaktere.“

Im Thriller geht es um die Radiologin Ella Schwarz, die an Patienten Gehirnveränderungen feststellt. In ihrer Forschung stellt sie fest, dass die Menschen daraufhin Selbstmord begehen. Sogar ihr Chef bringt sich um. Hier baut sich also bereits Spannung auf. Das Böse wird im Buch verkörpert durch die Gruppierung Operation Darwin, die von der Forschung profitieren will.

Zweiter Band geplant

„Die Forschung, Flucht, Action-Sequenzen und Verfolgungsjagden ‐ alles, was es für einen spannenden Thriller braucht, haben wir in unserem Buch einbauen können“, erklärt Timo Leibig. Dabei sei das Medizinthema so formuliert, dass es auch Laien verstehen, betont die Radiologin. Trotzdem war es ihr wichtig, dass die Ärzte sich beispielsweise authentisch mit Fachbegriffen unterhalten.

Mir gefallen die Protagonisten so gut, dass ich froh bin, dass es noch eine Fortsetzung geben wird. Saskia Schadow

„Die Welt um die Evolution ist noch nicht auserzählt“, erklärt der Lindauer Schriftsteller. Das habe das Duo beim Schreiben festgestellt und deshalb bereits einen zweiten Band konzipiert. „Der muss nur noch geschrieben werden“, sagt Leibig.

„Mir gefallen die Protagonisten so gut, dass ich froh bin, dass es noch eine Fortsetzung geben wird“, sagt Saskia Schadow. Und noch ein weiteres gemeinsames Projekt ist bereits in Arbeit ‐ ein Liebesroman. Er soll allerdings unter einem Pseudonym erscheinen.

Lesung im Oktober

„Evolution: Erste Stufe“ wird bereits seit einem Monat als E-Book bei einem bekannten Onlinebuchhandel vertrieben. Als gedrucktes Taschenbuch in einem Kleinverlag kommt der erste Band in den nächsten Tagen heraus.

Anfang 2024 veröffentlicht Leibig auch ein Hörbuch zum Thriller. Und der Termin für eine Lesung steht an: Am 12. Oktober liest Timo Leibig zusammen mit dem bekannten Buchautor Markus Heitz um 20 Uhr im Kiesel in Friedrichshafen.