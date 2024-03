Als hätte es die über vierjährige Pause nicht gegeben. Der 42. Immenstaader Waldlauf - erstmals in der langen Geschichte der Veranstaltung im März ausgetragen - schloss nahtlos an die erfolgreichen Veranstaltungen der vergangenen Jahre an. Die Teilnehmerzahlen lagen nur knapp unter denen von 2019 und auch das Leistungsniveau war ebenso überzeugend.

Den Hauptlauf über zehn Kilometer gewann mit genau drei Minuten Vorsprung Josia Nusser vom VfB LC Friedrichshafen in 33:53 Minuten. Er blieb nur um 33 Sekunden über Martin Sperlichs Streckenrekord.

Die Pläne des Siegers Josia Nusser

Der Sportlehrer, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat, war nach seiner Laufdemonstration kaum außer Atem und erzählte gleich von seinen nächsten Plänen. Den Halbmarathon von Kopenhagen und den Marathon von Chicago möchte er bestreiten, davor will Nusser noch im April beim Fischbacher Halbmarathon starten.

Patrick Häuser sorgte als Zweiter in 36:53 Minuten für einen VfB-Doppelerfolg. Knapp dahinter erreichte M40-Senior Dirk Joos (LG Bodensee) auf Platz drei das Ziel. Bei den Frauen war ebenfalls eine Läuferin des VfB LC Friedrichshafen erfolgreich: Nadine Kießling wurde in 44:50 Minuten gestoppt. Die Team- und Firmenwertung gewannen Waldvogel/Pfau von Rolls Royce Power Systems.

Zwei Volleyballer gewinnen den Fitnesslauf

Den Fitnesslauf über fünf Kilometer dominierten zwei 14-jährige Volleyballer. Emil und Max Zaunick wurden jüngst mit dem VfB Friedrichshafen württembergischer U16-Meister und belegten bei den süddeutschen Meisterschaften den dritten Platz. Im Wald von Immenstaad spurtete Emil ganz locker in 21:01 Minuten ins Ziel. Max (22:22) ließ sich etwas länger Zeit.

Organisator Peter Heinze freute sich über das Lob der Teilnehmer für diese „kleine, aber feine Veranstaltung“. Er bedankte sich ausdrücklich bei ND SatCom und dem benachbarten Abenteuerpark für die geleistete Unterstützung.

Die komplette Ergebnisliste ist online unter tus-immenstaad.de/leichtathletik verfügbar.