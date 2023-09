Die Linzgauhalle in Immenstaad ist einsturzgefährdet und wurde bis auf Weiteres gesperrt. Stehendes Wasser auf dem Dach, eine durchnässte Wärmedämmung und Beschädigungen an der Deckenkonstruktion führten dazu, dass Baustatiker den Daumen senken mussten für das Gebäude.

Sofortige Sanierung, Abriss, Neubau, Zwischenlösung — in der Immenstaader Verwaltung wird aktuell mit Hochdruck an einem Ausweg aus der Misere gearbeitet. Am 18. September soll bereits eine Entscheidung im Gemeinderat fallen.

„Die Linzgauhalle ist einsturzgefährdet“, sagt Johannes Henne. Nach starken Regenfällen im Sommer sammelte sich laut dem Bürgermeister von Immenstaad Wasser auf dem Dach und drang in die Dachkonstruktion ein. Das Gebäude wurde daraufhin von einem ortsansässigen Statiker kontrolliert. Aufgrund der Überprüfung hatte er Bedenken, was die Standsicherheit betrifft.

Experten des Prüfamtes für Baustatik bei der Stadt Friedrichshafen haben seine Einschätzung bestätigt. Das teilt eine Pressesprecherin der Stadt Friedrichshafen auf Anfrage mit. Daraufhin habe die Ortsbaumeisterin aus Immenstaad, Andrea Kneißl, die Schließung der Halle veranlasst.

Betonstützen angebohrt

Zum Wasserschaden kommt bei der Halle ein weiteres Problem: Die Spannbetonstützen des Daches sind an mehreren Stellen angebohrt worden, sagt Henne. Über die letzten Jahrzehnte seien in der Halle Dinge aufgehängt worden, die dort nicht sein sollten, also zum Beispiel Sportgeräte und Medientechnik.

Letzten Endes müssen wir froh sein, dass das jetzt festgestellt worden ist und nichts passiert ist. Bürgermeister Henne

Die Stahlseile in den Betonträgern seien an mehreren Stellen beschädigt. Die Traglast sei dadurch verringert. Durch genaues Studium der Baupläne hätte dies eigentlich verhindert werden können, meint der Bürgermeister.

Wasser in der Dämmung

Dazu komme, dass sich die Dämmung des Dachs jetzt mit Wasser vollgesogen habe und dadurch aktuell um ein Vielfaches schwerer sei. Das in Kombination mit den angebohrten Trägern ergebe die Problematik mit der Statik. Henne verweist auf die Eissporthalle in Bad Reichenhall, die 2006 unter Schneelast zusammenbrach. Damals starben 15 Menschen, 34 wurden verletzt.

„Letzten Endes müssen wir froh sein, dass das jetzt festgestellt worden ist und nichts passiert ist“, sagt der Bürgermeister. Schon am 3. August wurde die Sperrung auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. In diesem Jahr wird sie definitiv nicht mehr öffnen. Im kommenden Jahr voraussichtlich nicht so schnell.

Schnelle Entscheidung

Bei einer Sanierung müsse wahrscheinlich das komplette Dach erneuert werden, sagt Henne. Irgendwann komme vielleicht der Punkt, an dem die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben sei.

„Wir wollen am 18. September im Gemeinderat eine Entscheidung treffen“, sagt der Bürgermeister, man dürfe jetzt keine Zeit verlieren. Die Linzgauhalle sollte im kommenden Jahr nach der Fasnet ohnehin saniert werden, dazu waren der Gemeinde bereits Bundesfördermittel zugesagt worden.

Plan war, die Halle wieder für zehn bis 15 Jahre fit zu machen, bis dann eine neue Halle nördlich der Bundesstraße beim Bauhof gebaut werden sollte.

Jetzt dürfte die Sanierung auf jeden Fall größer ausfallen, auch ein Abriss der Linzgauhalle und das Vorziehen des Neubaus sei nicht ausgeschlossen, meint Henne. Der Bau einer leichtgewichtigen Traglufthalle als Zwischenlösung komme ebenso infrage.

Schulsport muss ausweichen

Die Linzgauhalle wird aktuell an 26 Stunden pro Woche von den Klassen den Stephan–Brodmann–Schule für Schulsport benötigt. Man suche gerade nach alternativen Hallenzeiten, sagt Henne.

Etwa in Fischbach, Kluftern oder Markdorf. Es soll über den Winter auch verstärkt Schwimmunterricht über die Schule im Aquastaad angeboten werden.

Vereine betroffen

Dazu kommen rund 30 Stunden, an denen der TuS Immenstaad die Linzgauhalle für den Vereinssport belegt. Auch hier suche man nach Lösungen. Stark betroffen ist die Narrengesellschaft Hennenschlitter, die für die Hennensuppe 2024 einen alternativen Veranstaltungsort suchen muss.

Das Gleiche gilt für den Musikverein in Bezug auf das Jahreskonzert. Der Zusammenhalt sei groß in Immenstaad, sagt Henne, die Vereine hätten Verständnis gezeigt und seien flexibel.