Immenstaad

E–Bike–Akku verursacht Brand

Immenstaad / Lesedauer: 1 min

In der Straße Bürglen in Immenstaad ist es am Montag kurz vor Mitternacht zu einem Zimmerbrand gekommen. Die Polizei vermutet, dass ein defekter E–Bike–Akku das Feuer ausgelöst hat, das dann auf Türe und Wand übergriff.

Veröffentlicht: 25.08.2023, 11:26 Von: sz