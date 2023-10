Mit Übernahme der HAECO Cabin Solutions LLC (HCS) von der in Hong Kong ansässigen Unternehmensgruppe HAECO forciert die Immenstaader ZIM Aircraft Seating GmbH ihre globale Expansion. Unter dem Namen ZIM Group wird aus den beiden Unternehmen nach eigenen Angaben der weltweit viertgrößte Hersteller von Flugzeugsitzen.

Weltweit führend ist die ZIM Aircraft Seating GmbH mit Sitz in Immenstaad und Produktion in Markdorf bereits in der Entwicklung und Herstellung von Premium-Economy-Sitzen sowie Economy- und Business-Class-Sitzen für kommerzielle Passagierflugzeuge. Seit Ende Februar 2020 ist das Unternehmen mehrheitlich im Besitz der Aurelius Gruppe, einem europaweit aktiven Asset Manager mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg. HAECO Cabin Solutions ist ein Geschäftsbereich der HAECO Group mit Hauptsitz in Hong Kong, der vor allem Passagiersitze für Economy und Premium Economy herstellt, aber zum Beispiel auch Bordküchen, Toiletten und Gepäckfächer.

CEO von ZIM spricht von „Game Changer“

„Wir freuen uns sehr, HAECO Cabin Solutions und sein spezialisiertes und engagiertes Team in der ZIM-Gruppe willkommen zu heißen“, bringt Sven Achilles, CEO von ZIM, in einer Pressemitteilung zum Ausdruck. Diese Akquisition sei ein „Game Changer“ ‐ „sie wird unsere internationale Marktposition stärken und uns ermöglichen; die Stärken beider Unternehmen zu potenzieren“, so Achilles.

Weitere Vorteile seien der Zugang zu hochqualifizierten Mitarbeitern und zu einer breiteren Lieferantenbasis, die Integration einer voll ausgestatteten zertifizierten Anlage für dynamisches Testen und die Zulassung der Federal Aviation Administration (FAA) als Organisation mit Designierter Autorisierung für technische Zulassungen (ODA), was „die Entwicklung neuer Produkte erheblich beschleunigen wird, um uns auf die Entwicklung einer emissionsfreien Kabine zu konzentrieren“, fügt Sven Achilles hinzu.

Offensichtliche strategische Vorteile

In der Mitteilung wird auch der Präsident von HCS, Doug Rasmussen, zitiert: „Der Zusammenschluss von ZIM Aircraft Seating und HAECO Cabin Solutions ist in hohem Maße synergetisch und nutzt die Stärken beider Unternehmen.“ Das neue Unternehmen verfüge in jeder Kategorie, in der es im Wettbewerb stehe, über marktführende Produkte. „Selten bringt eine Übernahme so offensichtliche strategische Vorteile mit sich“, fügt Rasmussen hinzu.