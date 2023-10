Sage und schreibe ihren 70. Hochzeitstag haben am 27. Oktober Maria und Artur Sauter aus Immenstaad gefeiert. Zur Gnadenhochzeit gratulierte auch Bürgermeister Johannes Henne.

„So ein Ereignis ist etwas ganz Besonderes, das man als Bürgermeister nicht oft hat“, sagte Henne. Er überreichte einen Geschenkkorb der Gemeinde und überbrachte die Glückwünsche des Ministerpräsidenten. Wie man ‐ abgesehen von einer guten Gesundheit ‐ eine so lange Ehe schafft? „So wenig wie möglich schimpfen“, sind sich Artur und Maria Sauter einig.

Anfang der 1950er-Jahre war Immenstaad noch ein Bauerndorf. Artur Sauter betrieb den väterlichen Hof in der Hauptstraße und Maria Winder aus Hagnau arbeitete als Dienstmädchen auf dem Rauber-Hof. Artur Sauter warb um die junge Frau und bald wurden die beiden ein Paar.

Die ganze Familie hilft in der Landwirtschaft mit

Heiraten durften sie jedoch erst mit Volljährigkeit, damals mit 21 Jahre. Deshalb war Tochter Lydia bereits vier Monate alt, als in Birnau die Hochzeitsglocken läuteten. In den folgenden Jahren komplettierten Waltraud, Alfred, Karl, Hubert und Karin die Familie, die ab 1964 auf ihrem neu gebauten Hof in der Schulstraße zuhause war.

Der Sautersche Hof war weithin bekannt, lebte hier doch bis Ende der 1970er-Jahre der letzte gemeindeeigene Eber, der für Nachwuchs in den Immenstaader Schweineställen sorgte.

Neben der Landwirtschaft arbeitete Artur Sauter 32 Jahre bei Dornier in der Profilzieherei. Maria Sauter unterstützte ihren Mann auf dem Hof und bewirtschaftete mit dem „Kramer“-Traktor die Felder. Als Erntehelfer mussten die Kinder ran.

Gemeinsame Leidenschaft ist das Tanzen

Wenn es die Zeit zuließ, gingen Sauters gerne tanzen. Artur Sauter machte auch gerne selbst Musik, spielte Klarinette und Saxophon. 1994 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der „Fidelen Brummbären“, bei denen der heute 91-Jährige bis vor einigen Jahren noch selbst mitspielte. Bei Maria Sauter blieb für Hobbys wenig Zeit, für die Kaffeekränzchen mit ihren Freundinnen jedoch schon.

Die Familie ist im Laufe der Jahre auf 15 Enkel und 13 Urenkel angewachsen. Nach 70 Ehejahren blicken Maria und Artur Sauter zufrieden zurück und wünschen sich „Gesundheit und weitere schöne Jahre“.