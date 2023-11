Der Immenstaader Rathausplatz soll zum Narrendorf werden

Pünktlich um 11 Uhr 11 hat Narrenvater Marco Dikreuter am Samstag mit Narrengeläut und Narri-Narro im Boteco Gastropub die Fasnet eröffnet. Das Immenstaader Narrenlied „Mäschgerle mei Mäschgerle“ erklang aus vielen Kehlen. Zwischen Auftritten der Narrenkapelle ließen Marco Dikreuter und Schriftführer Klaus Burkhard nicht nur die vergangene Fasnet Revue passieren, sondern blickten auch voraus ‐ und kündigten an, dass der Immenstaader Rathausplatz in der kommenden Fasnet zum Narrendorf werden soll.

Weil die Narren die gesperrte Linzgauhalle nicht nutzen können, mussten sie sich eine Alternative suchen. Und die sieht nun so aus, dass auf dem Rathausplatz ein Narrendorf errichtet werden soll, in dem Veranstaltungen wie das Fasnetsspiel, die Hennensuppe und der Fasnetsmarkt stattfinden können.

Für das Narrendorf braucht’s Unterstützung

Kein Fasnetsscherz ‐ der Rathausplatz soll vom 17. Januar bis zum Aschermittwoch, 14. Februar, in Narrenhand sein. Das 30-jährige Bestehen der Knecht und Mägd soll aber im Winzerkeller gefeiert werden. Narrenvater und Schriftführer riefen die Mitglieder zur aktiven Mithilfe auf ‐ insbesondere für Auf- und Abbau und Betrieb des Narrendorfes.

Schnaps und Rosen fürs scheidende Prinzenpaar

Dank und Ehr’, Schnaps und Rosen, gab es für das scheidende Prinzenpaar, das von Narrenvater und Elferrat beschenkt und geherzt wurde. Wer das Amt nach Simone I. und Lukas I. antreten wird, ist noch ein Geheimnis. Wann die nächste Prinzenhochzeit stattfinden wird ‐ eines der Highlights der Immenstaader Fasnet ‐ steht aber natürlich schon fest: am Schmotzige Dunschtig.

Bürgermeister äußert sich zur Hallensituation

Bürgermeister Johannes Henne ‐ nicht wegen seines Namens, sondern aufgrund seines Amtes Ehrenmitglied bei den Hennenschlittern ‐ eröffnete den Reigen der Gastbeiträge. Er sprach von bewältigten Krisen ‐ und davon, dass man auch die Hallensituation in den Griff bekommen werde. Mit zahlreichen weiteren Grußreden und gemütlichem Beisammensein ging der Start in die Fasnet bis in den späten Nachmittag hinein. Die Narren freuen sich schon auf den Dreikönigstag, wenn die Karbatscher mit ihren Peitschen oder Goiseln die Fasnet einschnellen.