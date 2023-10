Das Verkehrsministerium hat die Plaung und Umsetzung des Ausbaus der B 31 zwischen Immenstaad und Meersburg an die Projektmanagementgesellschaft Deges übergeben. Die hatte auch schon den Neubau der Bundesstraße bei Friedrichshafen übernommen.

Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg teilt an diesem Freitag mit, dass der Aufsichtsrat der Deges zugestimmt habe, die Planungen zum Lückenschluss der B 31 zwischen Immenstaad und Meersburg zu übernehmen. Seit 2015 arbietet das Regierungspräsidium (RP) in Tübingen an den Planungen.

Regierunspräsidium entlasten

Mit der Übergabe der Zuständigkeit an die Deges wolle man die Regierungspräsidien entlasten. Frei werdende Kapazitäten sollten vor allem für die Sanierung von Straßen und Brücken genutzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums.

Die enorme Wichtigkeit eines Aus- und Neubaus der B 31 am Bodensee für die Region steht für Regierungspräsident Klaus Tappeser außer Frage: „Auch wenn wir künftig nicht mehr direkt zuständig sein werden, werde ich mich selbstverständlich für die weiterhin zügige Weiterplanung des komplexen Vorhabens einsetzen“, verspricht er.

Dazu zähle eine rasche und reibungslose Übergabe der Projektinformationen und Planunterlagen sowie der Kontakt mit den Dialogforen. Denn auch die Erkenntnisse und Erfahrungen aus den vergangenen Planungsjahren sollen an die Projektplaner der Deges weitergegeben werden. Das RP-Planungsteam werde deshalb bald zu einem Treffen mit politischem Begleitkreis und Dialogforum einladen.

Das ist die Deges

Die Deges ‐ ausgeschrieben heißt das Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH ‐ hat ihren Ursprung in der deutschen Wiedervereinigung. Nach ihrer Gründung im Jahr 1992 hatte sie zunächst die Aufgabe, als gemeinsame Planungsgesellschaft des Bundes und der fünf „neuen Bundesländer“ Großprojekte an Bundesstraßen in Ostdeutschland zu planen und umzusetzen.

In den darauffolgenden Jahren traten die restlichen Bundesländer in den Gesellschaftervertrag ein. Inzwischen übernimmt die Deges Planungen von Straßenbauprojekten an Bundesstraßen in ganz Deutschland. Sie stellt hierbei den an ihr beteiligten Ländern Planungsressourcen zur Verfügung und befasst sich vorwiegend mit der Umsetzung komplexer Großprojekte des Neu-/ Um-/ und Ausbaus an Bundesstraßen.

Die Deges fungiert hierbei als Projektsteuerer und verfügt über einen großen Erfahrungsschatz über alle Planungsphasen eines Straßenbauprojektes bis hin zu dessen baulichen Umsetzung.