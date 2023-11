Der Immenstaader Gemeinderat scheut normalerweise keine Debatte. Ob der asbestverseuchte Kindergarten in Kippenhausen jetzt gleich oder doch erst später abgerissen werden soll, das wurde am Montag ein gutes Stündchen lang besprochen. Es geht dann auch schnell mal ums Grundsätzliche: Darf ein Ortschaftsrat im Gemeinderat auch die Interessen der Ortschaft vertreten oder sollte er hier nur den Blick für die Gesamtgemeinde haben? Bin ich Immenstaader oder Kippenhauser und wenn ja wie viele? Im Ergebnis wurde der aktuelle Sachstand einhellig zur Kenntnis genommen.

Beim Thema Evaluation der Schüler- und Kinderbetreuungsgebühren hatte die SPD-Fraktion einen vierseitigen Antrag eingebracht, laut dem Bürgermeister immerhin etwa eine Stunde vor Sitzungsbeginn. Inklusive vier Beschlussvorschlägen. Johannes Henne konnte den Fraktionsvorsitzenden Marco Theiling mit Müh und Not davon abhalten, alle vier Seiten vorzulesen. Aber auch bei der Kurzversion ging halt einige Zeit ins Land. Ergebnis: ganzer Tagesordnungspunkt verschoben.

Also nach diesem parlamentarischen Präludium durfte man sich auf den Hauptakt freuen: die Haushaltsdebatte. Die Sitzung, bei der die Fraktionen ihre Wünsche vortragen dürfen dazu, wofür die Gemeinde Geld ausgeben sollte und wofür nicht. Das Königsrecht des Parlaments. Nach einer kurzen Einführung von Bürgermeister und Kämmerer, waren die Fraktionen dran. Und dann kam das, was es bislang noch niemals gab im Immenstaader Rat: Stille. Keine Wortmeldung, kein Antrag, nichts. Schließlich war es Andreas Graf (FWI), der das Schweigen brach: Sicher hätte man viele Wünsche in den Immenstaader Fraktionen, aber die Haushaltslage lasse eben keinen Platz für Wünsche. „Es bleibt nix zum Schwätzen“. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, vor allem für den Kämmerer.