Bürgertreff Immenstaad feiert 25-Jähriges

Seit 25 Jahren gibt es den Bürgertreff (früher Bürgerbüro) in Immenstaad unter dem Schirm der Gemeinde. Er sollte vorwiegend älteren Menschen ein Angebot machen, sich zu treffen, Kontakte zu knüpfen und dem Alleinsein entgegenwirken, was von Anfang an gut angenommen wurde, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. 25 Jahre lang haben sich ältere und auch etwas jüngere Mitbürger/innen bereiterklärt, ehrenamtlich mitzuarbeiten. In den verschiedensten Zusammensetzungen haben rund 20 Personen hierbei mitgewirkt, zwei davon sind von Anfang an bis heute dabei. Es gibt keinen Vorstand, sondern alle Mitglieder sind ein Team, das sich einmal im Monat trifft. Bei diesen Sitzungen wird über die Angebote des letzten Monats Bilanz gezogen, und es werden neue Planungen besprochen, teilt die Gemeindeverwaltung weiter mit. Die Aktivitäten haben sich im Laufe der 25 Jahre je nach Möglichkeit geändert. Zurzeit gebe es Angebote wie Bürgerhocks mit Vorträgen, Computerhilfe, Gemeinsames Essen gehen, Gitarrenkurse, Offenes Singen, eine Wandergruppe, ein Reparaturcafé, einen Nähservice, einen sehr beliebten wöchentlichen Skatnachmittag und eine kleine Bücherei aus Bücherspenden.