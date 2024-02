Berührungspunkte von Weihnachten und Ostern

Weihnachten trifft Ostern - die Ausstellung in der Michaelskapelle in Immenstaad lädt bis Pfingsten zur Entdeckungsreise ein. Welche Berührungspunkte Weihnachten und Ostern aufweisen, wird anhand von ausgewählten Exponaten in der Michaelskapelle (Kapellenweg, gegenüber der Kirche St. Jodokus) künstlerisch dargestellt. Die Ausstellung wurde von der Katholischen Seelsorgeeinheit Meersburg initiiert, ist laut Pressemitteilung bereits tagsüber geöffnet und frei zugänglich.

Die Exponate basieren auf den Evangelien nach Matthäus und Lukas, die die Geburtsgeschichte Jesu aus der österlichen Perspektive deuten. So stellt ein Exponat beispielsweise das schlafende Jesuskind auf dem Kreuz dar. Auch Marienfiguren spiegeln die Verbindung von Weihnachten und Ostern wider, indem sie Maria sowohl in Leid als auch in Freud ausdrücken. Welche weiteren Verknüpfungen zwischen Weihnachten und Ostern bestehen, erschließen die weiteren Ausstellungsstücke, die bis Pfingsten zu einer inspirierenden und informativen Entdeckungsreise einladen.