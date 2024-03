Bei einem Auffahrunfall auf der B 31 ist am Donnerstag gegen 8.30 Uhr ein 75 Jahre alter Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden, zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Im stockenden Verkehr fuhr der nachfolgende 24 Jahre alte Daimler-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache auf den Daimler des 75-Jährigen auf. Beide waren in Richtung Friedrichshafen unterwegs. Während der 24-Jährige und die 74 Jahre alte Beifahrerin des Seniors leichte Verletzungen erlitten haben, wurde der 75-Jährige bei der Kollision schwer verletzt.

Totalschaden an den Autos

Alle drei Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 23.000 Euro entstanden sein. Der Abschleppdienst lud beide Fahrzeuge auf. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis etwa 9.45 Uhr komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Behinderungen.