Auf der Jagd nach dem „Müllmonster“ in Immenstaad

‐ Mitarbeiterin Laura Jäger hat sich mit Herzblut, Handarbeit und viel Engagement in ein Projekt für die Tourist-Information der Gemeinde Immenstaad hineingekniet. Das ist so erfolgreich ausgefallen, dass es am Freitag einen Nachhaltigkeits-Preis von der Deutschen Bodensee Tourismus DBT gab.

Es handelt sich um das Projekt der GPS-Tour „Immo und das Müllmonster“. Das wurde zunächst beim Pressetermin vorgestellt. „Immo“ ist das Maskottchen der Seegemeinde ‐ und neben anderen „Actionbound-Touren“ ist die Erlebnistour für Gäste und ausdrücklich auch für Einheimische gedacht. Bei der neuen GPS-Tour geht es nicht um Schätze, sondern um Müll, Nachhaltigkeit und Sammelfreude. Schließlich gibt es Punkte, ein Lösungswort und sogar noch Preise aus der Schatztruhe.

Gestartet werden die Touren im Büro der Tourist-Information. Das Ganze kostet nichts, erfordert aber ein Smartphone für die Tour. Im Büro wird dann der QR-Code eingescannt, es gibt eine Papiertüte mit Informationen und Müllsammelutensilien. Letztere dürfen auch nach dem Spiel mitgenommen werden. Mit der Spielanleitung und dem Online-Programm werden Familien angeleitet, durch Immenstaad zu ziehen und dem Müll auf lustige und originelle Art und Weise auf die Spur zu kommen.

Dabei sind die betreffenden Fragen für Groß und Klein abwechselnd eine Herausforderung ‐ aber zur Not gibt es „Tipps“. Amtsleiterin Ruth Höft bestätigte, dass die Touren grundsätzlich ständig angepasst und variiert werden können. So werde es wohl eine „Oster-Tour“ geben. Gedanken mache man sich über eine Streckenvariation, die dann auch gänzlich barrierefrei möglich wäre. Bürgermeister Johannes Henne lobte die Nachhaltigkeit und die Leistungen von Mitarbeiterin Jäger, von der Event-Tüte aus Zeitungspapier bis zu den in Handarbeit entstandenen Spielen, Traumfängern und Give-Aways.

Dass die Strecke auch für einheimische Familien gedacht ist, finde er als Bürgermeister ebenfalls gut und sieht das im Sinne des Bürgerinteresses. „Weg vom Plastik, Re- und Upcycling und Freude dabei, war die Aufgabenstellung“, erläuterte Masterstudentin Jäger, „da musste auch mal meine WG mithelfen.“ Außerdem sei ihr die Grundidee besonders wichtig: „Nachhaltigkeit, das Finden, die Tour, die Wissensvermittlung ‐ das alles soll Spaß machen.“

Gekommen war auch DBT-Geschäftsführerin Ute Stegmann, die erläuterte, wie man sich letztlich mit einem Punktekatalog und Auswertungskategorien bewerben kann: „Wir haben seit 2020 im Bereich ECHT-Nachhaltig, 65 Auszeichnungen vergeben können.“ Und was die Auswertungen angehe, auch an anderer Stelle, sei „Immenstaad ganz vorne mit dabei“. Stegmann betonte: „Wir wollen die Zukunft unseres Bodensees als Heimat-, Lebens- und Naturraum sowie als ganzjährige Urlaubsdestination unter dem Aspekt des ökologischen, ökonomischen und sozialen Gleichgewichtes sicherstellen.“ Daher sind schon weitere Aktionen geplant, die in Richtung Nachhaltigkeit gehen.

Getestet wurde die 3,8 Kilometer lange Tour schon, sie sei in zweieinhalb Stunden gut zu schaffen, hat das Tourismus-Team herausgefunden ‐ und freut sich schon auf Tourfamilien. Hingewiesen wurde beim Pressetermin auch auf das gemeinsame „Gutes-Tun“, bei der Kombination „Dorfputzete und Bodensee Clean-Up-Day“ am 7. Oktober, der im Rahmen der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit stattfindet.