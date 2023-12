Investitionen von rund 26 Millionen Euro hat die Gemeinde Immenstaad allein für zwei dringend notwendige Großprojekte vor der Brust: Die Sanierung der Stephan-Brodmann-Schule kostet rund 16 Millionen Euro, für die Linzgauhalle werden samt Interimshalle nochmal rund 10 Millionen Euro fällig.

Für die Gemeindefinanzen heißt das: Rücklagen werden abgeschmolzen, neue Schulden gemacht. Der Haushaltsplanentwurf von Kämmerer Matthias Herrmann wurde am Montag einstimmig verabschiedet. In der Haushaltsdebatte wurde deutlich, dass die Kommunalwahl vom 9. Juni nächsten Jahres längst ihre Schatten voraus wirft.

„Liebe Mitbürger, nutzen sie die Gelegenheit, sich für den Gemeinderat aufstellen zu lassen, egal bei welcher Partei“, appellierte Hubert Langenstein, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler Immenstaad, der größten Fraktion im Gemeinderat. Langenstein zeigte sich in seiner Rede „entsetzt über die manchmal scharfen Anfeindungen und die falsche Wortwahl aus der Gemeinde im Umgang mit der Verwaltung und dem Gemeinderat“. Sie seien weder gerechtfertigt noch begründet.

Immenstaad an der Grenze

Der FWI-Chef stärkte Verwaltung und Bürgermeister den Rücken. Alle Themen, von der Linzgauhalle bis zu den Schulgebühren, würden ihrer Dringlichkeit nach abgearbeitet. „Lassen Sie sich von unqualifizierten und bösen Statements nicht entmutigen“, sagte Langenstein in Richtung Verwaltung. Die anstehenden Investitionen brächten Immenstaad an die Grenze des Leistbaren.

Die FWI verweisen deshalb auf mehrere Einsparmöglichkeiten: Energie, Digitales Rathaus und Optimierung der Kindergartenstruktur sind Schlagworte. Außerdem sei ein Personalentwicklungskonzept nötig, um die Investitionen von rund 25 Millionen Euro in den nächsten Jahren überhaupt stemmen zu können.

Finanzloch von 2,7 Millionen Euro

Wie der Regen beim Gewitter durch die Decke des Rathauses tropft, so müsse auch in der Immenstaader Gemeindekasse ein Loch sein, durch das das Geld abfließt. So beschrieb sinngemäß Martin Frank die Haushaltslage 2024 mit dem satten Minus von 2,7 Millionen Euro.

Mit ironischem Unterton kritisierte der CDU-Fraktionsvorsitzende, dass man sich jetzt halt mal am Sparbuch bedient, „und alles ist gut“. Wohl kaum, denn die Pro-Kopf-Verschuldung steige im kommenden Jahr von 31 auf 972 Euro in Immenstaad.

Frechheit und Inkompetenz

„An Frechheit und Inkompetenz nicht mehr zu überbieten“ sei das, was sich die Ampelkoalition in Berlin gerade leiste. Frank spielte auf den vom Bundesverfassungsgericht jäh ausgebremsten Klima- und Transformationsfond an, aus dem laut Frank auch die 3,5 Millionen Euro Fördermittel für die Schulsanierung hätten kommen sollen.

Ohne Fördergelder könne man sich die Sanierung nicht leisten. Frank kritisierte weiter, dass Vorgaben und Auflagen von Bund und Land die Kosten für die Projekte in die Höhe treiben. „Aus kommunaler Hinsicht ist das Maß in jeglicher Hinsicht voll“, sagte Frank dazu.

Falsches Signal

Frank forderte angesichts knapper Kassen eine Klare Priorisierung der Vorhaben. In den nächsten Jahren könnten nur Pflichtaufgaben erledigt werden. Der CDU-Chef kritisierte, dass für die Kommunalwahl die Sitze im Immenstaader Rat von 17 auf 18 erhöht wurden. Damit sende man das falsche Signal in Sachen Verschlankung der Verwaltung und Einsparung.

Böhlen sieht Interimshalle kritisch

„Die geplanten Großinvestitionen in Schule und Linzgauhalle sind aus unterschiedlichsten Gründen sinnvoll und schlicht dringend nötig“, sagte Markus Böhlen für Bündnis 90/Die Grünen. Kritisch sehe er persönlich aber die Interimshalle. „Diese zwei Millionen bräuchten wir sicher an anderer Stelle dringender“, sagte Böhlen. Schulkinder und Sportler seien mittlerweile einigermaßen gut untergebracht. „Die Haushaltssperre im Bund zwingt uns die Sanierung zu verschieben“. Sollte die Förderung nicht in der geplanten Höhe kommen, bräuchten man das Geld auf jeden Fall für die anstehende Sanierung der Schule.

Bekenntnis fehlt

Böhlen kritisierte, dass die Gemeinde freiwillig auf 20.000 Euro Winterparkgebühren verzichte. „Dies ist weder verkehrstechnisch, klimapolitisch noch ökonomisch sinnvoll.“ Er drängt auf schnelle Umsetzung von barrierefreier Bushaltestelle und Verkehrskonzept zur CO2-Einsparung.

Um die Einnahmen zu steigern, will Böhlen mehr Gewerbe ansiedeln, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, neue Bauflächen ausweisen. Böhlen vermisst „ein Bekenntnis der Gemeinde“ dahingehend, dass sie das Ziel des Landes teilt, bis 2035 klimaneutral zu sein. „Als Gemeinde, die einen großen Teil seiner Wertschöpfung aus dem Tourismus und der Landwirtschaft generiert, ein wichtiges Bekenntnis für die Zukunft.“

Die Mitglieder der SPD-Fraktion waren bei der Haushaltsdebatte nicht anwesend. Sie werden ihre Haushaltsrede laut Bürgermeister Henne in einer späteren Sitzung nachholen.