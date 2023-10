Aktionsplan soll für weniger Lärm in Immenstaad sorgen

Wolfgang Wahl vom Planungsbüro Rapp hat in der jüngsten Sitzung des Immenstaader Gemeinderats die nächste Stufe des Lärmaktionsplans vorgestellt. Er konnte verkünden: „Jetzt ist der Plan soweit fertig. Wir gehen in die Offenlage.“ Erst danach werde der Antrag auf die verschiedenen Maßnahmen zur Lärmreduzierung seitens der Gemeinde gestellt. Wahl rief dazu auf: „Jeder Bürger kann sich die ausliegenden Karten und Belastungswerte im Rathaus anschauen.“

Bezogen auf die letzte Vorstellung der Lärmplanung habe sich an der Verkehrsbelastung wenig geändert. Auf der Bundesstraße sei der Schwerverkehrsanteil mit 12 Prozent am höchsten, bei den anderen Straßen halte sich das Schwerverkehrsaufkommen in Grenzen. Der Lärmexperte machte auch darauf aufmerksam, dass im selben Gebiet schon ein Baum oder unterschiedlich gestaltete Vorgärten Unterschiede ausmachen könnten.

Durch den Umgehungsverkehr der B 31 seien etliche Wohngebäude und mehr als 600 Einwohner stark betroffen. Auch in der Friedrichshafener Straße gelte das in der Nacht für über 100 Einwohner. Weniger betroffen seien die Happenweiler Straße oder die Fritz-Kopp-Straße, hier sei allenfalls der Kreisverkehr betroffen. Insgesamt sei die Lage in den Wohngebieten „relativ friedlich“.

Doch wie könnten sich Maßnahmen wie Tempolimits auswirken? Vor allem nachts sei eine besondere Reduzierung festzustellen, erläuterte Wolfgang Wahl. Der Lärmexperte zeigte sich zufrieden: „Ein ganz erfreuliches Ergebnis“. Eine Abwägung für die durchgängige Beschränkung auf Tempo 70 auf der B31 zeige ein deutliches Plus bei Lärmminderung, Verkehrssicherheit und Luftqualität. Deutlicher falle es noch auf der Friedrichshafener Straße aus mit der Beschränkung auf 30 Kilometer pro Stunde.

Ähnlich falle die Bewertungen in der Happenweilerstraße mit Tempo 30 ins Gewicht. Eine Reduzierung unter 30 ergibt lauf Wahl wiederum keine Vorteile bei der Reduzierung der Fahrbahngeräusche. Welche Maßnahmen schließlich endgültig durchgeführt werden könnten, hänge vom Straßenbaulastträger und dem Bescheid zu den noch folgenden Anträgen sowie deren Umsetzung durch die Fachbehörden ab.

Das Maßnahmen-Maximalkonzept vom Büro Rapp sieht schließlich folgendes vor: Durchgängig Tempo 70 ganztags auf der B 31 als Maßnahme zur Vereinheitlichung der Geschwindigkeiten. Ebenfalls ganztags soll die Reduzierung auf Tempo 30 in der Happenweilsrstraße und der Fritz-Kopp-Straße. Das stelle die unterste Grenze des Ermessensspielraums dar, so Wahl. Dem Beschlussvorschlag folgten die Räte einstimmig. Dazu solle noch über flankierende Maßnahmen zur Anzeige und Kontrolle der Höchstgeschwindigkeiten nachgedacht werden. Auch der Einbau eines lärmoptimierten Fahrbahnbelags, wo dies noch nicht geschehen sei, könnte vorgenommen werden.