80.000 Badesucher im Strand– und Hallenbad Aquastaad

Der 80.000 Badbesucher in dieser Saison im Strand– und Hallenbad Aquastaad ist von Immenstaads Bürgermeister Johannes Henne und dem Betriebsleiter Ralf Kaiser mit einer kleinen Überraschung begrüßt worden.

Henne begrüßte das völlig überraschte Sindelfinger Großelternpaar mit einem bunten Sommerblumenstrauß und einem Aquastaad–Gutschein. Die Freude war groß und auf Hennes Fragen, ob sie das Bad schön öfter besucht haben und wie es Ihnen im Aquastaad gefalle, war die Begeisterung deutlich herauszuhören. Bereits zum zweiten Mal verbringt das Ehepaar Altvater ihren Urlaub im Ferienwohnpark in Immenstaad — jeweils mit zwei Enkeln. Der Besuch im Aquastaad sei ein Muss, denn es hier können die Jungs spielen und toben.

„Wir freuen uns über viele positive Rückmeldungen für das Bad und es ist für uns schön, wenn wir diese, wie heute von Familie Altvater, persönlich entgegennehmen dürfen“, so Henne. Mit dem 80.000 Bad–Besucher werden die Zahlen so gut wie im Vorjahr sein. So zieht auch der Betriebsleiter Kaiser eine positive Bilanz. „Wir sind zufrieden mit diesem Jahr“, so Kaiser, „das bedeutet in unserem Fall nicht nur gute Besucherzahlen, sondern auch keine schlimmen Vorkommnisse. Wir hatten zwar einige Einsätze, sei es wegen Erschöpfung beim Schwimmen oder Kreislaufproblemen, aber es waren aber keine dramatischen Ereignisse dabei“. Bis Ende des Jahres werden es voraussichtlich rund 90.000 Besucher werden. Doch es ist nicht nur das Schwimmen, wofür sich die Badegäste bei einem Besuch entscheiden. Das Programm im Aquastaad ist umfangreich. Von Wassergymnastik, Schwimmkursen bis zu dem in diesem Jahr neu angebotenen Aqua–Zirkel ist für alle Wasserbegeisterten ein passendes Angebot dabei.

