Auf dem Bodensee vor Immenstaad hat sich am Sonntagabend ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, stürzte eine 62 Jahre alte Schweizer Staatsbürgerin, als sie von einem Schlauchboot auf ein anderes Schlauchboot umsteigen wollte.

Sie fiel dabei so unglücklich auf den Flaggenstock aus Metall am Heck des Boots, dass dieser sich in ihren Brustkorb bohrte, heißt es im Bericht weiter.

Notarzt mit Hubschrauber eingeflogen

Ein Notarzt, den ein Rettungshubschrauber einflog, versorgte die verletzte Frau an Bord. Die hinzugerufene freiwillige Feuerwehr Immenstaad, welche am Anleger Immenstaad auf das betroffene Boot wartete, durchtrennte den Flaggenstock und barg die verletzte Person mitsamt dem Gegenstand.

Im Anschluss wurde die schwer verletzte Frau umgehend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen sperrte währenddessen die Wasserfläche rund um den Anleger und überwachte die Rettungsmaßnahmen.