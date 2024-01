Ein 50 Meter hoher Funkturm soll im Norden von Immenstaad entstehen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellten die zuständigen Experten von der Landespolizei das Projekt vor.

Die Technik soll eine bundesweite und organisationsübergreifende Zusammenarbeit der Behörden möglich machen. Das gilt für den Alltagsbetrieb ebenso wie für „komplexe Einsatzlagen, Krisensituationen und Katastrophenfälle“, wie es in der Unterlagen zur Gemeinderatssitzung heißt.

Carsten Schmidt und Bernd Schneider aus dem Präsidium Technik, Logistik und Service der Landespolizei informierten über das Projekt. „Letztlich geht es um einen Funkturm für Richtfunk und Datentransfer, aber wir können auch Mobilfunkanbieter mit aufnehmen“, sagte Schmidt.

Auch andere Organisationen könnten profitieren

Letztlich gehe es auch darum, einen Digitalfunkstandort mit neuer Breitband-Technik auszustatten. Dazu sei allerdings auch eine neue Antennenkonfiguration notwendig. Gerade im Bereich Digitaldatenübertragungen stoße man an Grenzen. Sicher waren sich die Experten, dass an einem neuen Standort mit 50-Meter-Funkmast an der von der Gemeinde ausgewiesen Stelle im Norden von Immenstaad auch den Richtfunk-Anforderungen genüge getan sei.

Hier, nördlich von Immenstaad, soll der Turm entstehen. (Foto: Mapcreator.io/OSM.org )

Hauptamtsleiter Michael Haase fand es grundsätzlich positiv, dass Funkverbindungen stabilisiert würden. Im Zusammenhang mit dem Katastrophenschutz fragte er nach der Möglichkeit, gegebenenfalls eine Sirenenanlage auf dem Sendeturm mit zu installieren.

Die technischen Möglichkeiten müsse man prüfen, sagten die Experten. Hier sei man mit verschiedenen Plattform-Möglichkeiten gut aufgestellt, war von den Polizeibeamten zu erfahren. Man könne grundsätzlich sowohl Mobilfunk-Anbieter also auch andere Nutzer mit aufnehmen - wie THW, Feuerwehr oder Bauhof.

Markus Böhlen (Grüne) fragte nach der Höhe des geplanten Bauwerkes, wobei sich herausstellte, dass optische Änderungen oft schwierig und die Höhe den Richtfunkanforderungen geschuldet sei.

Auch ein anderes Baufenster (Martin Frank, CDU) sei wegen der Zugangsanforderungen beim Bau nicht sinnvoll. Schließlich kamen noch Fragen zum Eigentumsverhältnis. Hier sagte Schneider: „Das Grundstück gehört der Gemeinde, die Polizei mietet, also das Land bezahlt für die Nutzung einschließlich Erschließung.“

Was passiert mit dem „alten“ Turm?

Angesprochen wurde noch der seitherige Standort innerorts (Hubert Hornstein, FWI). Dazu sagte Hauptamtsleiter Haase, dass der neue Standort zunächst ausschließlich für den sogenannten Behördenfunk BOS vorgesehen sei.

Beim innerörtlichen Standort sei es so, dass Betreiber und Eigentümer oftmals nicht identisch seien, wobei ja in der Regel die „Deutsche Funkturm“ die Funkmasten betreibe. Unklarheiten bestünden noch über einen möglichen Austausch, allerdings für die Richtfunkanforderungen komme der Standort nicht in Betracht. Die Anlage sei zudem „statisch ausgereizt“.

Bürgermeister Johannes Henne gab zu bedenken, dass der innerörtliche Standort nicht in Gemeinde- oder Landeseigentum stehe. Daher gebe es das Risiko, dass man bis auf weiteres mit zwei Standorten rechnen müsse. Insgesamt, so betonte Henne abschließend, gehe es hier nicht um ein Geschäftsmodell oder andere Mobilfunkanbieter, sondern um Infrastrukturaufgaben mit hoheitlichem Charakter.