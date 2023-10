Der Radweg südlich der B 31 zwischen dem sogenannten Dornierknoten bei Immenstaad und der Brücke über den Lipbach wird ab Dienstag, 31. Oktober, auf einer Länge von rund 800 Meter ausgebaut. Die Arbeiten dauern laut einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Tübingen (RP) voraussichtlich bis April 2024. Der Radverkehr wird in dieser Zeit ungeleitet.

Radweg wird breiter

Der Radwegabschnitt ist Bestandteil des Bodenseeradweges. In den Sommermonaten verkehren laut RP bis zu 3.500 Radfahrer pro Tag auf diesem Streckenabschnitt.

Auf dem Bodensee-Radweg sind im Sommer tausende Radler unterwegs. Entlang des Dornierknotens wird der Radweg jetzt deutlich verbreitert. (Foto: Marcus Fey )

Der Radweg wird deshalb von der vorhandenen Breite von 2,25 Meter auf 4,00 Meter verbreitert. „Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit sowie zur Stärkung des Radverkehrs auf dem vielbefahrenen Abschnitt geleistet“, schreibt das RP.

Bushaltestellen barrierefrei

Mit dem Ausbau des Radweges werden laut Mitteilung auch die beiden Bushaltebuchten „Immenstaad, Airbus B 31“ barrierefrei umgebaut. Zunächst werden laut RP Vorarbeiten gemacht. Nach der Winterpause beginne dann der eigentliche Radwegebau.Der Radweg muss ab Dienstag, 31. Oktober, gesperrt werden.

Die Umleitung des Radverkehrs erfolgt ab dem Dornierknoten über den Lipbachweg nördlich der B 31 bis zur Kreuzung B 31/Meersburger Straße und von dort weiter entlang der Meersburger Straße Richtung Fischbach und umgekehrt.

Kosten: 1,4 Millionen Euro

Die B 31 wird laut RP während der Bauarbeiten lediglich eingeengt und zur Absicherung der Baustelle am Fahrbahnrand eine Schutzwand aufgestellt. Beide Fahrtrichtungen können demnach befahren werden, sodass keine größeren Einschränkungen zu erwarten seien. Während der Bauzeit wird demnach die südliche Busbucht an der Haltestelle „Immenstaad Airbus“ gesperrt.

Der Bushalt wird an die Haltestelle „Immenstaad, Airbus Werk 1“ in der Claude-Dornier-Straße verlegt. Die nördliche Busbucht bleibt vorerst in Betrieb und wird voraussichtlich ab Februar 2024 ebenfalls umgebaut. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro und werden laut Mitteilung vom Bund getragen.