Im Februar feierte das Reparaturcafé sein zehn Jähriges

Das Reparaturcafé im Mehrgenerationenhaus Markdorf war die erste Reparaturinitiative in ganz Südbaden- Württemberg und hat dafür 2014 den Sonder- und Publikumspreis von Schwäbisch Media im Rahmen des Gründerpreises gewonnen. Als 2011 das Leitungsteams des MGHs zu einem Austauschtreffen in Berlin war, konnten sie dort das erste Repaircafe kennenlernen und waren sofort Feuer und Flamme von dieser großartigen Idee. Aber ohne die passenden bürgerschaftlichen Engagierten mit technischem Sachverstand blieb es erstmal dabei. Im Herbst 2013 war es dann Karl Werkmeister , mit dem wir dann ab 2014 das Reparaturcafe Markdorf eröffnen konnten. Er ist bis heute der „Motor“ und auch der Mitinitiator für über 10 weitere Reparaturcafés in der Region.Das Herz des Reparaturcafes bilden die engagierten und fachkundigen Männer und Frauen, die mit Hingabe und Expertise dieses Angebot „Hilfe zur Selbsthilfe“ so erfolgreich und lebendig machen. Es ist nicht nur ein Ort des Reparierens, sondern auch ein Ort der Werteerhaltung von Gegenständen und somit ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit. Seit 2014 wurden über 2575 Reparaturen durchgeführt und 80% davon wurden erfolgreich in Gang gesetzt.

