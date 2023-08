Hundert Kilometer beim MAMMUTMARSCH

Timo Muranyi und Hendrick Sinnstein aus der Turnabteilung im TSV Tettnang sind über ein Video bei YouTube auf die irre Idee gekommen, beim MAMMUTMARSCH in München teilzunehmen und hundert Kilometer in 24 Stunden zu laufen. Wochen vor dem Start hat Timo angefangen, die sonntägliche „Brödchenrunde“ über Tettnang und Langenargen auszuweiten, aus der dann eine 25–Kilometer–Runde wurde. Mit Hendrik zusammen wurde die Stecke später auf 35, 50 und 65 Kilometer erweitert. Angespornt wurden sie von den Familien, Freunden und Vereinsmitgliedern.

Die Anmeldung zum Lauf war online und die Anreise erfolgte mit der Bahn. Start– und späteste Endzeit war um 14.30 Uhr in München. Bei Kilometer fünf fing es an zu hageln. Danach passte das Wetter und die Strecke führte die Zwei raus bis nach Andechs am Ammersee. „Die Checkpoints mit Essen, Getränken und Snacks haben uns am Leben gehalten“, berichtet Timo und „mit den Teilnehmern gab es viele Gespräche auf der Strecke. Damit motivierten wir uns gegenseitig.“ In der Nacht hatte man keinen Bezug mehr zur Strecke und die Konzentration ließ dann auch nach 13 bis 14 Stunden stark nach. Rund 22 Stunden haben die Zwei benötigt, um das Ziel zu erreichen. Da ist nur jeder Dritte angekommen. Die Hälfte der Teilnehmer ist schon nach 65 Kilometern am Checkpoint drei mit Blasen und schmerzenden Beinen ausgestiegen. Was wirklich gefehlt hat waren Duschen im Zielbereich. So mussten einige Teilnehmer mit hundert Kilometer Schweiß im Shirt die Heimreise antreten. Timo und Hendrik hatten Glück und wurden mit dem Auto und Wechselklamotten abgeholt.