Hubertusmesse in Neukirch

Am ersten Novembersonntag wurde in der Kirche in Neukirch eine Hubertusmesse gefeiert. Diese wird zur Erinnerung an den heiligen Hubertus von Lüttich um den 3. November, dem Hubertustag, gefeiert. In einem vollbesetzten Gotteshaus begrüßte Pfarrer Hof die Gottesdienstbesucher. Diese waren aus der Seelsorgeeinheit und darüber hinaus zu dieser Messe gekommen. In seiner Begrüßung erwähnte Pfarrer Hof, dass er von einigen Jahren als er ins Argental gekommen ist, festgestellt hat, dass es noch viele Hochsitze und damit noch Jäger gibt. Die Menschen seien noch sehr naturverbunden. Möge der Hubertus auch im kommenden Jahr ein guter Fürsprecher für die Jäger sein. Die Wangener Waldhornbläser unter der Leitung von Hans Ramacher spielten Stücke aus der Hubertusmesse von Karl Stiegler. Die Wangener Waldhornbläser ist ein 15-köpfiges Ensemble, das sich aus Musiker*innen aus zehn Musikkapellen zusammensetzt. Einige von ihnen haben ihr Instrument bei Hans Ramacher gelernt. Zwei aus dem Ensemble stammen aus Neukirch: Manuel Baur und Anton Bichelmeier. Die Wangener Waldhornbläser spielen jedes Jahr in einer anderen Kirche hier im Umkreis. Letztmals im Jahr 2000 wurde in der Kirche in Neukirch eine Hubertusmesse gefeiert. Pfarrer Hof bedankte sich am Ende der Messe für die wunderbare musikalische Gestaltung. Wenn es an diesem Sonntag auch andere Klänge waren, so stieß diese musikalische Gestaltung auf viel Zuspruch bei den Gottesdienstbesuchern. Die Waldhornbläser bekamen viel Applaus. So durften sie im Anschluss an die Messe noch einige musikalische Zugaben genießen.

