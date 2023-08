Hospizverein Tettnang lädt seine Mitglieder ein

Eine leichte Anspannung war durchaus da, doch die gute Vorbereitung hat sich gelohnt. Dr. Ursula Beyer und ihre Vertretung Dr. Michaela Gaus haben ihre erste Mitgliederversammlung gemeistert. Im September 2022 neu gewählt, sind sie bereits einige Dinge angegangen. So wurde beispielsweise die Satzung an einigen Stellen modernisiert, flexibilisiert und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Die erste Vorsitzende stellte die Änderungsvorschläge — bereits von einem Rechtsanwalt und dem Finanzamt auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft — anschaulich dar und begründete diese. So gab es nur wenige Nachfragen und Anmerkungen und Wahlleiter Hans Schöpf konnte den einstimmigen Beschluss der Änderungen feststellen. Zudem ist der Verein aktiv auf der Suche nach festen Räumlichkeiten in Tettnang für Beratungen und Veranstaltungen für Hospizgruppe und Öffentlichkeit.

Veränderungen gab es auch diesmal wieder in der Vorstandschaft. Manuela Stauber, Mitgründerin des Hospizvereins vor 14 Jahren und seitdem Kassenwartin und zuständig für die Lohnbuchhaltung scheidet nach dieser langen Zeit aus der Vorstandschaft aus. Ihre Kassenberichte zeigten stets ihre Verlässlichkeit und ihr hohes Engagement für den Verein. Der Dank und die Verabschiedung fanden privat statt, weil sie an der Mitgliederversammlung nicht teilnehmen konnte. Glücklicherweise konnte eine neue Kandidatin für die Kasse gefunden werden. Edeltraud Wenzel aus Tettnang hat bereits im März kommissarisch die Aufgaben der Kassenwartin übernommen und wurde nun einstimmig für 3 Jahre gewählt. Und schließlich freut sich die Vorstandschaft auch, unsere neue Bürgermeisterin Regine Rist in der Runde begrüßen zu können. Als Entsandte der Stadt Tettnang folgt sie auf den ehemaligen Bürgermeister Bruno Walter.

Die Koordinatorinnen und die Vertreterin der Ehrenamtlichen berichteten von der praktischen Hospizarbeit durch die sehr engagierten, ehrenamtlichen BegleiterInnen. Die professionelle Begleitung wird durch die Koordinatorinnen, die Supervision, Fortbildung und Gemeinschaftsaktivitäten begleitet. Ebenso gibt es immer wieder öffentliche Veranstaltungen, Trauerangebote und das ehrenamtlich geführte Trauercafé. Der Vorstand wurde schließlich am Ende der Versammlung durch die Mitglieder entlastet.