Hospizverein Tettnang besucht Diakonie Pfingstweid

Am 11. Juli wurde die Diakonie Pfingstweid von den ehrenamtlich Mitarbeitenden des Hospizvereins Tettnang mit der Koordinatorin Karin Winkler und ihrer Stellvertretung Kerstin Jacob besucht. Einmal im Monat finden Gruppenabende abwechselnd, dienstags oder donnerstags in Tettnang statt. Dieses Mal lud die Diakonie Pfingstweid zum gemeinsamen Austausch ein. Es wurden Inhalte der Trauer– und Abschiedskultur sowie der gesundheitlichen Versorgungsplanung vorgestellt, aber auch genügend Zeit zum Austausch war gegeben.

Nach der Begrüßung durch Lars Kehling, Vorstand der Diakonie Pfingstweid und Stephanie Wentz Bereichsleitung Wohnen in der „Heilig Geist Kapelle“ der Diakonie Pfingstweid und der Einführung in das Thema führte Kerstin Hesse, Gesprächsbegleiterin für die gesundheitliche Versorgungsplanung auf den Friedhof und den Sinnesgarten. Diese Orte gaben einen kleinen Einblick in das Gelände und dem Umgang mit dem Thema: Leben, Abschied, Sterben und Tod in der Einrichtung. Es war ein sehr schönes Treffen, ein guter Austausch. Die Diakonie Pfingstweid bedankt sich ganz herzlich bei der Gruppe für Ihren Besuch, aber auch für vergangene und zukünftige Einsätze!