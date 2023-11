Hopfengut N°20 wird Bio

Es sei keine politische sondern eine persönliche Entscheidung gewesen, berichtete in seinem sehr engagierten Vortrag Lukas Locher vom Hopfengut N°20 in Siggenweiler der 15-köpfigen Gruppe, die sich mit den Grünen über die Umstellung des Tettnanger Hopfenbetriebs auf Bio-Anbau informierte.

Regenerative Landwirtschaft, weniger Pflanzenschutz bei konsequenter Bodenverbesserung, Nützlinge, die richtige Sortenwahl, das alles sei kein Hokuspokus, sondern wissenschaftlich fundiert. Gedüngt werde nur noch organisch, herkömmlicher Pflanzenschutz sei lediglich noch auf Kupferbasis erlaubt, aber in weit geringeren Mengen als im herkömmlichen Anbau. Seien früher 40 - 50 kg pro Hektar ausgebracht worden, seien es im Bio-Anbau weniger als 4-5 kg pro Hektar. 2015 seien sie das grundsätzlich angegangen und hätten sich 2020 für die Bio-Zertifizierung entschieden. Der Markt sei zwar noch klein, aber wachse. Familie Bentele im Argental als Vorreiter in Sachen Bio-Hopfen sei bei der herausfordernden Umstellung eine große Stütze gewesen, während vom Pflanzerverband und dem gewohnten Netzwerk eher Gegenwind gekommen sei.

Höhere Produktionskosten bei geringerem Ertrag in der Umstellungsphase seien eine Herausforderung. Höhere Preise würden hier einiges auffangen und die Qualität stimme, wenn man die richtigen Sorten für den Anbau wähle. Die richtige Sortenwahl und neue Züchtungen seien hier sehr wichtig.

Streng seien auch die Kontrollen beim Bio-Anbau. So werde Hopfen auf etwa 600 Substanzen geprüft.

Während beispielsweise in Frankreich und Skandinavien schon mehr Bio-Bier getrunken würde, sei dies in Deutschland noch eine Nische von etwa 1 %, so Locher. Das deutsche Reinheitsgebot suggeriere auch vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern irrtümlich, dass es sich bei deutschem Bier generell um ein ökologisches Produkt handele, was aber nur der Fall sei, wenn auch alle Bestandteile aus Bio-Anbau stammten. Den ökologischen Mehrwert durch Humusaufbau, Biodiversität usw. habe auch weniger der Verbraucher, sondern vielmehr die Gesellschaft insgesamt.

Die Gruppe gewann bei dem Besuch den Eindruck, dass Lukas Locher die Umstellung auf Bio-Anbau mit Leidenschaft und viel Engagement angegangen ist.