Hoher Besuch in der FAMS Langenargen

Große und leuchtende Kinderaugen gab es auch in diesem Jahr am 6. Dezember zum Nikolaustag in der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule in Langenargen zu bestaunen, denn der heilige Bischof Sankt Nikolaus hat sich gemeinsam mit seinem Helfer, dem Knecht Ruprecht auf den langen Weg von Myra in der Südtürkei nach Langenargen gemacht.

Mit hoher Mitra, rotem Gewand und seinem langen Hirtenstab besuchte er die einzelnen Klassen und sprach mit den Kindern über seine Insignien und erzählte auch eine Legende aus seinem Leben. Die Erstklasskinder erfuhren, warum am Nikolaustag Obst und Nüsse in die Stiefel gesteckt werden, den Zweitklasskindern wurde nahegebracht, wie Nikolaus seine Heimatstadt aus der Hungersnot rettete, den Drittklasskindern erzählte er, wie er überhaupt Bischof in Myra wurde und für die Viertklasskinder hatte er eine Geschichte dabei, in der gezeigt wurde, dass Nikolaus allen Menschen half.

Selbstverständlich durfte er die Kinder auch sehr für ihr Verhalten und ihr Arbeiten in der Schule loben, worüber sich der heilige Sankt Nikolaus besonders freute. Auch so manches Gedicht wurde dem Nikolaus und Knecht Ruprecht vorgetragen und sorgte dadurch für eine stimmige und feierliche Atmosphäre.

Zum Schluss leerte sehnlichst erwartet Knecht Ruprecht seinen üppig gefüllten Sack, in dem lecker duftende Klausenmänner nur darauf warteten, unter den Kindern verteilt zu werden. Diese wurden dankenswerterweise vom Förderverein der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule für die Kinder ermöglicht.