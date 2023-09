Hofgottesdienst in Meckenbeuren–Brugg

Traditionell feiert die Seelsorgeeinheit Meckenbeuren am letzten Sonntag in den Ferien einen Berggottesdienst beziehungsweise einen Hofgottesdienst im Wechsel. Nach der coronabedingten Pause konnte wieder ein Hofgottesdienst stattfinden. Das 75–jährige Jubiläum der Mosterei Deutelmoser sowie das 30–jährige Bestehen des Hofladens in der Hauptstraße in Meckenbeuren waren Anlass genug, dort die heilige Messe zu feiern.

Die Musikkapelle Meckenbeuren sorgte für die musikalische Gestaltung des gut besuchten Gottesdienstes im Freien. In der von Dieter Hüsch überarbeiteten Form des Psalms 126 konnten die Gottesdienstteilnehmer erfahren, wie Gott einem das Lachen lehrt über alle Welt.

In der Predigt wies Gemeindereferentin Martina Andric darauf hin, wie sich aus einem sehr kleinen Senfkorn eine große Staude entwickeln kann. Mit diesem Gleichnis habe damals Jesus seinen Zuhörern das Reich Gottes verdeutlichen wollen. Jeder Anfang sei winzig, kaum wahrnehmbar, aus dem sich etwas großes entwickeln könne. Wo Menschen sich von Jesus inspirieren ließen, da wachse Gottes Reich. Sie appellierte: „Säen wir unsere senfkornkleine Glaubenkraft, Liebesbereitschaft und einen Hoffnungsfunken in den Mutterboden des Alltags hinein und warten wir geduldig ab, was daraus wachsen kann, das anderen gut tut.“ Pfarrer Josef Scherer erinnerte daran, dass damals die Mosterei wie ein kleines Senfkorn angefangen habe und sich immer weiter entwickelt habe.

Werner und Gabi Deutelmoser, die die Mosterei in der dritten Generation betreiben, sprachen dem Pfarrer, der Gemeindereferentin und der Musikkapelle ihren Dank für die Gestaltung des Gottesdienstes aus. Anschließend wurde für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Weitere Fotos siehe unter www.se–meckenbeuren.drs.de