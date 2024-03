Wieder einmal trafen sich die Tettnanger Senioren und Seniorinnen am 13. März zur Hockstube im Gemeindezentrum St. Gallus. Der Kaffeemittag wird vom Hockstubenteam mit einem monatlich wechselnden Programm begleitet. Diesen Monat war Besuch aus dem Rathaus angesagt. Bürgermeisterin Regine Rist kam trotz ihres eng getakteten Arbeitstages fröhlich in die Runde. Sie erzählte von ihrem Rathausalltag und den zu lösenden Problemen in Tettnang und schenkte den Senioren und Seniorinnen Zeit für anfallende Fragen an ihre Person.

Auch wenn sie danach gleich den nächsten Termin hatte, vermittelte sie doch das Gefühl, als hätte sie alle Zeit der Welt und so durfte das Hockstubenteam auch noch ein Foto mit ihr machen.